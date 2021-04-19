МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. ОПЕК+ обсуждает возможность проведения 28 апреля только заседания мониторингового комитета, без общего заседания организации, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на делегатов. Альянс ОПЕК+ в марте выполнил сделку по ограничению добычи нефти на 113%

В начале апреля в сообщении ОПЕК говорилось, что на 28 апреля назначено очередное заседание ОПЕК+, в тот же день пройдет заседание мониторингового комитета.

"ОПЕК+ может провести 28 апреля только заседание только мониторингового комитета вместо полного заседания, запланированного на этот же день", — сообщает агентство. Источники также уточнили, что обсуждение этого вопроса продолжается.

Помимо этого, некоторые делегаты отметили, что многие члены ОПЕК+ в настоящее время празднуют священный для мусульман месяц Рамадан, поэтому проведение только части заседания ОПЕК+ будет проще.

Кроме того, три делегата заявили, что не ожидают каких-либо изменений в запланированном увеличении добычи нефти.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на этот апрель составляют 6,9 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

С мая ОПЕК+ согласовал дальнейшее уменьшение объема сокращаемой добычи — до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в апреле составляют 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — 7,3 миллиона, в июне — 6,6 миллиона и 5,76 миллиона в июле.