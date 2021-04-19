МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Истощение накопленных в хранилищах за время пандемии запасов нефти говорит, скорее, о восстановлении спроса на сырье, чем об угрозе его дефицита, резкого изменения нефтяных котировок на этом фоне ожидать не стоит, заявил РИА Новости замруководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Изнанка коронакризиса. Куда утекают мировые запасы нефти

Накопленные за время пандемии запасы нефти в мире почти исчерпаны, сообщило в воскресенье агентство Блумберг. По состоянию на февраль запасы нефти в ОЭСР превысили средний показатель за 2015-2019 годы лишь на 57 миллионов баррелей по сравнению с пиковым превышением показателя на 249 миллионов в июле 2020 года, ссылается издание на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

"Снижение избытка запасов нефти в мире учитывается игроками на рынке, скорее, как индикатор восстановления спроса, а не как угроза возможного дефицита. Также необходимо отметить, что негативные для спроса нефти факторы всегда воздействуют на цену более заметно, чем положительные", — сообщил Колобанов.

По его словам, рост цены на нефть из-за сокращения избыточных запасов если и возможен, то достаточно постепенный, так как "мощности нефтедобычи стран-экспортеров могут полностью обеспечить восстанавливающийся спрос в мире в достаточно короткий срок".

Эксперт напомнил, что достоверно оценить запасы нефти в целом по миру достаточно сложно, так как на регулярной основе такие данные не собираются. Например, по странам ОЭСР ежемесячно оценку запасов проводит МЭА и с небольшим лагом ОПЕК, а в России суммарные данные о запасах нефти собирает ЦДУ ТЭК. Однако индикатором баланса спроса и предложения нефти в мире выступают коммерческие запасы сырья в США.