МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Значение нефтегазовых доходов в российском бюджете оказалось рекордно низким за всю историю наблюдений — с 2011 года. По предварительным подсчетам Минфина, их доля составила 30%. "Известия" напомнили, что предыдущий минимум, 34%, был достигнут в первом квартале 2016 года. Эксперты оценили вероятность повторения отрицательных цен на нефть

В общей сложности в январе-марте федеральный бюджет получил 5,3 триллиона рублей, что на 12% больше, чем в прошлом году. Из них энергоресурсы принесли 1,6 триллиона — на 10% меньше, чем год назад.

Ненефтегазовые доходы увеличились на 25%, до 3,7 триллиона рублей. Сильнее всего рост заметен у налога на добавленную стоимость. Он принес в бюджет 2,2 триллиона, что на 27% больше, чем годом ранее. Как отметили эксперты, такая динамика связана с резким падением курса рубля, а также увеличением импорта товаров.

Прочие доходы федерального бюджета выросли в полтора раза, почти до 800 миллиардов рублей. Такой рост обусловлен поступлениями 200 миллиардов рублей от Центробанка за счет продажи акций Сбербанка.

Расходы бюджета возросли на десять процентов, до 5,1 триллиона рублей. Особенностью нынешнего года стало резкое увеличение обслуживания госдолга — 238 миллиардов рублей. Также на 35%, до 382 миллиардов, стали больше траты на общегосударственные расходы. Это связано с увеличением издержек на межгосударственное сотрудничество и обеспечением выборов.

В целом квартал удалось завершить с балансом бюджета плюс 200 миллиардов рублей, но причиной тому стал мартовский профицит в 741 миллиард. Как полагают эксперты, такая ситуация связана с разовыми поступлениями, и уже во втором квартале, когда их не будет, бюджет вернется к дефициту.

Ведущий научный сотрудник Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский считает, что рекордно низкая доля нефтегазовых доходов связана с соглашением ОПЕК+. "Когда оно истечет, то объем вернется на традиционные уровни. Реальное его сокращение идет слишком медленно, диверсификация экономики отстает от планов. Если цена на нефть будет падать, то стране придется либо расходовать средства Фонда национального благосостояния, либо повышать налоги", — резюмировал эксперт.