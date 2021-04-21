МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Задачей встречи ОПЕК+ 28 апреля, если не произойдет ничего экстраординарного, будет анализ ситуации на рынке нефти, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"У нас сейчас запланирована в конце апреля встреча для того, чтобы еще раз промониторить ситуацию, произвести оценку текущей ситуации, прогнозов. Как вы помните, мы в прошлый раз обсуждали на 3 месяца планы действий. Поэтому, я думаю, что если ничего экстраординарного не произойдет, у нас уже сформированы планы трехмесячные, нашей задачей будет посмотреть, может быть, подтвердить эти планы. Скорее всего, это встреча для того, чтобы обсудить текущую ситуацию", — сообщил он. Источник: члены ОПЕК в среду обсудят законопроект США против организации

Новак также отметил, что пока ситуация на рынке оценивается как сбалансированная. "Если будет дефицит, то у нас всегда остаются возможности изменить решения, увеличить добычу" — сказал вице-премьер РФ.

Он добавил, что пока запланирована встреча и мониторингового комитета (JMMC), и министерская.

"Я пока не знаю, пока официально не получал никаких предложений по поводу того, чтобы не проводить министерскую встречу. Пока что у нас запланированы и JMMC, и министерская встреча. Но если коллеги посчитают консолидировано, что министерскую встречу пока нет необходимости делать, то, наверное JMMC точно будет проводиться", — сказал Новак.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на делегатов сообщало, что ОПЕК+ обсуждает возможность проведения 28 апреля только заседания мониторингового комитета, без общего заседания организации.