МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Следующее заседание министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+ может быть перенесено на вторник, 27 апреля, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на делегатов альянса. ОПЕК видит позитивные сигналы относительно перспектив нефтяной отрасли

Ранее ожидалось, что заседание мониторингового комитета пройдет в среду, 28 апреля, в один день с заседанием ОПЕК+. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил журналистам, что задачей на этой встрече будет анализ ситуации на рынке нефти. Новак также отмечал, что пока ситуация на рынке оценивается как сбалансированная.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере восстановления ситуации ограничения корректировались, и на этот апрель они составляют 6,9 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

С мая ОПЕК+ согласовал дальнейшее уменьшение объема сокращаемой добычи — до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в апреле составляют 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — 7,3 миллиона, в июне — 6,6 миллиона и 5,76 миллиона в июле.