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2021
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СМИ: укладка "Северного потока 2" приостановлена
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Судно "Фортуна", занимающееся прокладкой "Северного потока 2", простаивает более пяти дней, с 21 апреля, несмотря на хорошую погоду, сообщило издание Eurasia Daily. Издание... ПРАЙМ, 27.04.2021
фортуна, северный поток - 2, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Судно "Фортуна", занимающееся прокладкой "Северного потока 2", простаивает более пяти дней, с 21 апреля, несмотря на хорошую погоду, сообщило издание Eurasia Daily. Издание ссылается на портал по отслеживанию морской навигации Marinetraffic.
По данным СМИ, причина может быть в прохождении трассы газопровода рядом с первым "Северным потоком". Укладку могли приостановить в опасной зоне, где, согласно проекту, трубы газопроводов идут параллельно друг другу.
СМИ не уточняет сроки восстановления строительства. Сообщается, что в водах Дании, где сейчас ведутся работы, осталось проложить 12 километров труб из 49.
МИД ФРГ ранее выступил против политизации проекта "Северный поток 2".
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак выразил уверенность, что "Северный поток 2" будет достроен.