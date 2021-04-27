МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Судно "Фортуна", занимающееся прокладкой "Северного потока 2", простаивает более пяти дней, с 21 апреля, несмотря на хорошую погоду, сообщило издание Eurasia Daily. Издание ссылается на портал по отслеживанию морской навигации Marinetraffic. В Германии призвали не связывать "Северный поток 2" с делом Навального

По данным СМИ, причина может быть в прохождении трассы газопровода рядом с первым "Северным потоком". Укладку могли приостановить в опасной зоне, где, согласно проекту, трубы газопроводов идут параллельно друг другу.

СМИ не уточняет сроки восстановления строительства. Сообщается, что в водах Дании, где сейчас ведутся работы, осталось проложить 12 километров труб из 49.

МИД ФРГ ранее выступил против политизации проекта "Северный поток 2".

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак выразил уверенность, что "Северный поток 2" будет достроен.