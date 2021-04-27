МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на 1 июня, альянс рассмотрит на ней параметры сделки на июль-август, а также обсудит судьбу соглашения до конца года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Нефть дорожает на итогах заседания комитета ОПЕК+

"Следующая дата встречи будет министерской 1 июня этого года. Мы рассмотрим уровень добычи на июль месяц, август, и будем смотреть в целом ситуацию до конца года", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

На заседании во вторник страны ОПЕК+ подтвердили текущие условия сделки об ограничении добычи нефти, добавил он.

"Мы рассмотрели ситуацию на рынке и еще раз подтвердили те решения, которые были приняты месяц назад об уровне добычи на май месяц, июнь и июль этого года. Речь идет о том, что в мае ОПЕК+ повысит добычу на 350 тысяч баррелей в сутки, в июне — на эту же цифру, и в июле — на 440 тысяч баррелей в стуки", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24". Он добавил, что это даст возможность выйти на те уровни добычи, которые планировались в 2021 году с учетом постепенного восстановления рынка.

По его словам, было принято решение не менять параметры сделки ОПЕК+, поскольку рост числа заболеваний коронавирусной инфекцией в ряде стран, включая Индию, Латинскую Америку, создает неопределенность для рынка нефти. Мир теряет веру в нефтяной эталон

ИСПОЛНЕНИЕ СДЕЛКИ В МАРТЕ

Сделка ОПЕК+ в марте исполнена на 113% — это практически самый высокий уровень за всю историю соглашения, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"На министерском мониторинговом комитете только что рассмотрели исполнение за март месяц сделки ОПЕК+, оно составило 113%. Это очень высокий уровень. Фактически самый, наверное, высокий уровень исполнения за все время действия соглашения", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее в апреле Международное энергетическое агентство отмечало, что альянс ОПЕК+ в марте выполнил сделку по ограничению добычи нефти на 113%, в том числе страны ОПЕК — на 124%, государства вне ОПЕК — на 93%, а Россия — на 95%.