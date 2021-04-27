МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в марте вернулись к росту, увеличившись на 14,4 миллиона баррелей, говорится в коммюнике по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на 1 июня

"На заседании отмечена тенденция к сокращению коммерческих запасов в ОЭСР, но также замечено, что в марте они выросли на 14,4 миллиона баррелей и были на 77,4 миллиона баррелей выше уровня 2015-2019 годов", — говорится в коммюнике.

"В упомянутых обстоятельствах, министерское заседание приняло решение о продолжении реализации решения о корректировке производства, принятого на 15-м заседании министров стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств", — также сообщается в документе.

Кроме того, ОПЕК+ указывает, что в рамках механизма компенсации ряд стран дополнительно сократил в марте 1,23 миллиона баррелей добычи в сутки сверх своих квот. "Однако некоторым странам-участницам соглашения еще предстоит достигнуть 100% уровня выполнения своих обязательств и компенсировать свое перепроизводство", — отмечает альянс.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.