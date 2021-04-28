КИЕВ, 28 апр — ПРАЙМ. Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что узнал о своем увольнении из новостей, заявления не писал. "Нафтогаз" заявил, что Украина готова к запуску "Северного потока 2"

Ранее в среду депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Ольга Василевская-Смаглюк написала в своем Telegram-канале, что кабмин уволил главу "Нафтогаза". Вместе с тем на открытой части заседания правительства в среду этот вопрос не рассматривался.

"О своем увольнении узнал из новостей. Комментировать не могу. Никаких заявлений не писал", — написал Коболев на своей странице в Facebook.

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