МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" подала на рассмотрение Минэкономразвития Украины проект финального плана, в котором отражены предварительные результаты по 2020 году, сообщили РИА Новости.

В финальном плане указано, что газовая компания понесла убыток почти в $420,5 миллионов, или в 11,8 млрд гривен. "Нафтогаз" заявил, что Украина готова к запуску "Северного потока 2"

Уточняется, что украинский газовый монополист сконцентрировал в своих руках поток финансов в 300 млрд гривен, не считая "дочек". Это — почти четвертая часть госбюджета страны, а также местных бюджетов.

Как сообщает издание, в финплане "Нафтогаза" на 2020 год была запланирована прибыль в 11,5 млрд гривен. Автор материала Валерий Михайлов полагает, что такую прибыль утвердили для обоснования повышения зарплат работникам предприятия, хотя всерьез выйти на подобные показатели компания не рассчитывала. Ведь план утвердили в декабре 2020 года, когда по итогам 9 месяцев "Нафтогаз Украины" нес убытки в 17 млрд гривен.

Сообщается, что такие финансовые результаты могли стать результатом коррупции. По утверждению автора, материал которого опубликовало агентство, "Нафтогаз" имел возможность закупать дешевый газ, однако приобретал его по завышенной цене через "фирмы-прокладки". При том, что закупочная цена газа все равно упала.

К убыткам, помимо покупки газа по завышенной стоимости, могли привести предполагаемые несуществующие в реальности расходы по транспортировке газа, считает Михайлов.

Также автор материала объясняет финансовые показатели "Нафтогаза" закупкой б/у оборудования под видом нового.

Помимо этого, автор опровергает, что финансовые потери компании стали результатом пандемии.

"В 2019 году никакой пандемии не было, цены на газ для населения и промышленности на Украине были на рекордных уровнях. "Нафтогаз" по итогам года получил прибыль в 50,6 миллиарда гривен", — утверждает Михайлов.

Хотя, по словам Михайлова, прибыль в 50,6 млрд гривен связана с выплатой "Газпромом" штрафа размеров в 70 млрд гривен в пользу "Нафтогаза". Сообщается, что без штрафа "Нафтогаз" был бы убыточным и в 2019 году.

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