КИЕВ, 28 апр — ПРАЙМ. Принятое кабмином Украины решение о кадровых перестановках в НАК "Нафтогаз Украины" является юридической манипуляцией и демонстрирует возвращение к практике ручного управления госпредприятиями, соответствующее заявление опубликовала в среду пресс-служба компании. Глава "Нафтогаза Украины" узнал о своем увольнении из новостей

Кабинет министров Украины уволил главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам 2020 года и назначил на этот пост Юрия Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики страны.

В среду состоялось заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины" на котором был рассмотрен отчёт о деятельности компании в 2020 году. Накануне "Нафтогаз сообщил, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 миллиардов гривен (около 678,6 миллионов долларов), тогда как утвержденный Кабинетом министров финансовый план компании предполагал получение 11,5 миллиарда гривен (около 410 миллионов долларов) прибыли. "Нафтогаз Украины" отчитался о рекордных убытках

"Принятое кабинетом министров Украины решение является юридической манипуляцией. Увольнение наблюдательного совета на двое суток ради принятия решения об увольнении председателя правления является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями", — сообщила пресс-служба в Facebook.

В компании напомнили, что согласно уставу компании и законодательству, представление общему собранию предложений о назначении или увольнении председателя правления вместе с соответствующим решением наблюдательного совета относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на уровень общего собрания акционеров.

"Способ, которым сегодня были приняты решения относительно органов управления "Нафтогаза", демонстрирует возвращение к практике ручного управления государственными предприятиями", — отметили в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что несмотря на кризис и наращивание долгов контрагентами через лазейки, созданные государственным регулированием, компания обеспечила 13% доходов страны за прошлый год.

"Бесконтрольный доступ к этим средствам и их нецелевое использование ставят под угрозу подготовку Украины к прохождению следующей зимы. Такие действия кабмина является сигналом всем государственным предприятиям: работа в интересах бюджета и народа Украины, а не в интересах отдельных политических сил, будет наказываться. Кроме того, это четкий сигнал инвесторам в ценные бумаги украинских эмитентов: условия работы государственных предприятий Украины непредсказуемы и могут быть изменены в зависимости от политической целесообразности", — заявили в компании.

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