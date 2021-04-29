МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Вокруг проекта "Северный поток 2" много спекуляций, но это попытка недобросовестной конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в четверг проводит встречу с представителями деловых кругов Франции в режиме видеоконференции. Германия намерена быстро ввести в строй "Северный поток 2"

"Реализуются также знаковые совместные проекты, ну они, на мой взгляд, во всем мире известны, такие, например, как строительство заводов по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2", а также прокладка "Северного потока 2". Мы знаем, что, к сожалению, вокруг этого проекта очень много различного рода политических спекуляций, но хочу подчеркнуть еще раз, это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня", — сказал Путин

"Да, вокруг него много всяких разговоров, связанных, на мой взгляд, прежде всего с попытками недобросовестной конкуренции на европейском рынке. Ну, используются, конечно, различные политические силы, которые считают, что электричество берется прямо вот из розетки электрической, а как оно туда попадает, никто не вдается в подробности", — добавил президент РФ.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой СПГ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, на 31 марта этого года "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр газопровода по двум ниткам.

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