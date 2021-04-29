МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Заключение долгосрочных контрактов на поставку сжиженного газа выгодно как продавцам, так и покупателям: первые получают денежный поток для реализации проектов, вторые – гарантию цен и объемов на будущее. Последнее немаловажно: спрос на газ в мире растет, а его стоимость увеличивается в разы быстрее, чем на нефтяном рынке. "Арктик СПГ 2" продал весь сжиженный газ на 20 лет вперед

"Арктик СПГ 2", совместное предприятие "Новатэка" и его иностранных партнеров, заключило 20-летние договоры купли-продажи на весь объем производства сжиженного газа со всеми акционерами проекта, говорится в сообщении российской компании.

Подписанные договоры предусматривают поставки сжиженного природного газа с "Арктик СПГ 2" на условиях FOB (Free On Board) Мурманск и FOB Камчатка по ценовым формулам с привязкой к международным нефтяным и газовым индексам. Объемы поставок определяются пропорционально долям владения участников в проекте, уточняет "Новатэк".

Начало продаж СПГ с первой технологической линии проекта запланировано уже на 2023 год. На полную мощность завод заработает в 2026 году. Действие соглашения заканчивается в 2042 году, сообщается в материалах "Новатэка".

Непосредственными покупателями СПГ по ним указаны Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd., Total Gas & Power Asia Private Limited, Japan Arctic LNG B. V., CNPCI (Ghadames) Ltd., CEPR Limited.

Значительная часть контрактов заключена с инвесторами, участвующими в проекте, отметил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Контрактование газа на срок привлечения проектного финансирования — норма для отрасли, это позволяет снизить риски и для кредиторов, и для инвесторов", — добавил он.

По словам главы "Новатэка" Леонида Михельсона, подписание долгосрочных договоров между "Арктик СПГ 2" и его участниками обеспечивает будущий денежный поток от реализации СПГ и снижает проектные риски.

Напомним, что "Арктик СПГ-2" в апреле подписала кредитный договор с синдикатом российских банков о предоставлении кредитной линии в размере 3,11 млрд евро. Планируется, что вслед за 3,11 млрд евро от российских банков, 1/3 внешнего финансирования предоставят банки Китая, а еще 1/3 — банки Европы и Японии. Внешнее финансирование проекта планируется завершить в этом году.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Контракты на поставку газа в течение ближайших 20 лет и внешние инвестирование в проекты "Новатэка" делают перспективу новых масштабных проектов более вероятной, считают эксперты.

Так, например, "Новатэк" планирует организовать в Мурманской области на месте временного комплекса рейдовой перевалки СПГ со своих арктических проектов постоянный. Это позволит снизить расходы на транспортировку СПГ и увеличить оборачиваемость танкеров высокого ледового класса. "Новатэк" отчитался о чистой прибыли за первый квартал

Комплекс будет состоять из двух плавучих хранилищ газа объемом 360 тысяч кубометров с двумя точками перевалки "борт в борт". Его мощность составит 20 миллионов тонн в год. Запуск перевалочного терминала намечен на 2022 год, инвестиции в проект — 70 миллиардов рублей, 99% из которых — частные.

Также намечена реализация второго перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке. На его строительство понадобится 108 млрд рублей — плавучие хранилища и береговую инфраструктуру построит "Новатэк" за свой счет, а на дноуглубление и подходной канал денег даст государство.

И это не все планы "Новатэка". В марте компания попросила правительство дать возможность устанавливать в валюте тарифы на перевалку СПГ на терминалах в Камчатском крае и в Мурманске.

"Сейчас тарифы на перевалку устанавливаются только в рублях. Так как проектное финансирование мы получаем в валюте, мы обратились в правительство, чтобы было сделано исключение, и мы могли эти тарифы фиксировать в валютной составляющей, что даст возможность показать финансирующим банкам стабильность этого проекта, возможность безрисковой его реализации", — сказал Михельсон.

ГАЗ НЕОБХОДИМ КАК ВОДА

Спрос на российский СПГ растёт параллельно с мировым спросом на СПГ. В ближайшие 10-20 лет рынок может удвоиться, а то и показать более высокие темпы роста, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

"Климатические цели различных стран предполагают существенное сокращение выбросов парниковых газов, а значит отказ от угольной энергетики, которая во многих странах занимает значительную долю в генерации электричества", — говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

К примеру, в Германии существует обширная программа зелёной энергетики, но уголь в генерации занимает почти треть. В течение ближайших 12-15 лет ФРГ планирует полностью отказаться от использования угля. Покрыть все свои энергетические потребности за счёт ветра и солнца вряд ли получится, поэтому главной альтернативой становится газ.

Аналогичные процессы разворачиваются в Китае, где проблема загрязнения воздуха стоит даже более остро, чем климатические изменения. По итогам 2020 года доля угольных электростанций в стране составляла почти 57,5%. Поэтому для решения комплекса задач природный газ является основным выбором, подчеркнул аналитик. "Новатэк" сократил экспорт СПГ на 23,7%

В конце марта кабинет министров РФ утвердил программу развития производства сжиженного природного газа до 2035 года. Планируется, что за это время мощности по производству СПГ в России вырастут в три раза, до 140 млн тонн в год и займут 20% мирового рынка.

"Для этого России понадобиться реализовать проекты, по которым ещё не принято инвестиционное решение, например, "Обский СПГ" "Новатэка" или "Дальневосточный СПГ" "Роснефти" – отметил Маринченко.

Ожидается, что наращивание мощностей по производству СПГ может привлечь инвестиции в российскую экономику в объеме не менее 150 млрд долларов.

ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ СТОИТ

Ресурсная база позволяет российским компаниям успешно конкурировать с зарубежными производителями СПГ на мировом рынке. В кабмине оценивают себестоимость российского СПГ с учетом затрат на транспортировку до рынков сбыта в диапазоне 3,7-7 долларов/млн BTU. Минэнерго внесло проект развития газовой отрасли до 2035 года

К слову, цены на природный газ в Европе (TTF) в 1 квартале 2021 года выросли на 110% год к году до 6,5 долларов/млн BTU, в то время как цены на нефть марки Urals прибавили лишь 25% по сравнению с прошлым годом, до 60 долларов за баррель.

Однако даже вместе взятые строящиеся проекты "Новатэка и "Газпрома" по добыче газа, производству и транспортировке СПГ не смогут занять лидирующее положение на глобальном рынке.

"Борьба за рынки всё ещё предстоит", — подчеркивает Кочетков.

По его словам, прямыми конкурентами России на рынке СПГ неизбежно станут США, которые стремятся продавать свой газ в Азии и в Европе. Поставщики из Персидского залива и Австралии также имеют свои интересы в этих регионах.

Впрочем, для России важно не заниматься соревнованием за первое место, а обеспечивать свои проекты предсказуемым будущим. Поэтому долгосрочные контракты на поставку газа зачастую выгоднее, чем торговля на спот-рынке, заключил аналитик.