БЕРЛИН, 29 апр — ПРАЙМ. Резолюция Европарламента по "Северному потоку 2" — это театр абсурда на фоне жесткого экономического кризиса в Европе, выйти из которого можно только в сотрудничестве с Россией, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.

Европарламент призвал страны Евросоюза снизить зависимость от российских энергоресурсов, а также остановить реализацию проекта "Северный поток 2", говорится в резолюции ЕП по итогам дебатов по России на пленарной сессии в четверг. В Германии считают необходимым довести "Северный поток 2" до конца

Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.

"Перед Европой сейчас стоит колоссальная задача спасения экономики от последствий пандемии. Мы пока тратим деньги, но их придется возвращать назад, зарабатывать. Это будет вторая стадия борьбы с пандемией, это очень сложно. С такими вызовами Европа пока не сталкивалась, по крайней мере, после окончания последней мировой войны. И для этого нужно сотрудничество с Россией, с Китаем, а не противостояние и ломка глобализации. Европарламент просто расписался в своей непрагматичности и оторванности от реальности. Это настоящий театр абсурда", — сказал Рар.

"Есть крикливые новобранцы, которые просто бесятся из-за того, что Россия не слабеет. Можно сказать, что антироссийски настроенные государства в Европе просто в отчаянии. Россия за семь лет, несмотря на Крым и ситуацию на востоке Украины, не проигрывает. Россия заканчивает успешно войну в Сирии. А США выходят из Афганистана. "Северный поток 2" достраивается. И все это продолжает работать. В Германии есть политики, которые ездят в Россию и выступают против санкций. Это шок для русофобов", — добавил он. В ЕС призвали отключить Россию от SWIFT и остановить "Северный поток 2"

Оценивая перспективы данной резолюции, Рар сказал, что роль Европарламента такова, что этот орган "зубастый, но не кусачий". Даже Еврокомиссия не в состоянии прекратить деловые отношения с Россией, несмотря на требования некоторых стран. Европарламент "может декларативно много заявлять, посылать сигналы, рекомендации правительствам европейских стран, но он не может решать политику Европейского союза, он не исполнительный орган", сказал эксперт.

"Это пар в большой европейской бочке, в которой есть и русофобство, и абсолютное непризнание России, и нежелание сотрудничать с Россией. Но при всем этом не нужно драматизировать. "Северный поток 2" есть, проект развивается дальше. Сегодня на 13-м Российско-германском сырьевом форуме все выступавшие заявили не только о перспективах сотрудничества, но представили буквально отчеты о проделанной работе. И это несмотря на пандемию. Германия остается лидером в Евросоюзе в деле сотрудничества с Россией, поддерживает связи, торговые отношения, на этом сегодня держится многое", — сказал Рар.

Помимо этого, власти немецкого региона Мекленбург-Передняя Померания призвали довести проект "Северный поток 2" до конца, заявила премьер-министр федеральной земли Мануэла Швезиг.

"Правительство региона поддерживает проект "Северный поток 2", он должен быть достроен до конца. Более тысячи километров уже готовы и остается всего несколько, поэтому мы поддерживаем проект", — заявила Швезиг после совместного осмотра приемных терминалов "Северного потока 2" в Лубмине с послом РФ Сергеем Нечаевым.

Она добавила, что правительство также отвергает санкции США против "Северного потока 2". "Независимо от того, как вы относитесь к газопроводу, России, этот проект согласован в соответствии с законодательством, а такие проекты необходимо доводить до конца", — заявила она.

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