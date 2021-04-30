МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Россия в феврале сохранила за собой третью строчку в рейтинге крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США, экспортировав туда 12,691 миллиона баррелей, но показатель снизился в 1,6 раза по сравнению с январем, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго США (EIA). Изнанка коронакризиса. Куда утекают мировые запасы нефти

Таким образом, на первом месте осталась Канада, поставив в США 120,612 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов, а на втором — по-прежнему Мексика, экспортировавшая в Соединенные Штаты 27,165 миллиона баррелей. Саудовская Аравия опустилась на пятое место, поставив 7,513 миллиона баррелей и уступив тем самым четвертое место Колумбии, которая поставила в США 7,616 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов.

Что касается только нефти, то тут Россия потеряла сразу две строчки и оказалась на десятом месте, поставив в США 1,555 миллиона баррелей (56 тысяч баррелей в сутки), что в почти два раза меньше уровня января. Первые три строчки заняли Канада, Мексика и Саудовская Аравия, которая поставила 7,226 миллиона баррелей (258 тысяч баррелей в день) нефти.

В целом импорт нефти и нефтепродуктов в США в феврале снизился на 3,4%, до 7,648 миллиона баррелей в сутки, а экспорт — на 12%, до 7,661 миллиона в сутки. При этом импорт только нефти в США в отчетном месяце уменьшился также на 3,4%, до 5,589 миллиона баррелей в сутки, а экспорт — на 14,6%, до 2,703 миллиона баррелей в день.