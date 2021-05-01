МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. В России с 1 мая начал работать скорректированный демпферный механизм в нефтяной отрасли, что повлечет изменение индикативной цены бензина. Об этом пишет "Коммерсант". Пошлина на экспорт нефти из России снижена

Согласно решению Минфина и Минэнерго, индикативную цену бензина в формуле демпфера снизят на 4 тысячи рублей в сравнении с действующей ставкой. В будущем году планируется снизить цену на 2,7 тысячи рублей по сравнению с установленной в Налоговом кодексе ставкой и снизить с 5% до 3% ежегодную индексацию базовых цен для расчета демпфера по дизельному топливу. С 2023 года начнется индексация индикативной цены бензина на 3%.

Вопрос корректировки демпфера встал после повышения цен на топливо в начале этого года. В итоге в марте правительство решило понизить индикативную цену, увеличив тем самым размер выплат нефтяным компаниям.

Донастройка демпферного механизма обойдется бюджету в 350 миллиардов рублей. При этом около половины расходов планируется компенсировать за счет увеличения НДПИ на нефть.

Бюджет в рамках демпфера компенсирует нефтекомпаниям часть разницы между экспортной ценой топлива и так называемой индикативной внутренней ценой. Это постоянная величина, которая не связана с реальной динамикой оптовых цен. Если эта разница становится отрицательной, то есть цены внутри России выше экспортных, то уже нефтяники доплачивают в бюджет.

Минэнерго выступает против отмены демпфера, поскольку это может лишить топливный рынок защитного механизма.

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