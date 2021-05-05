МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером несколько ослабили рост, инвесторы оценивают статистику о запасах в США за неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.49 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,77%, до 69,41 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI поднималась на 0,69%, до 66,14 доллара за баррель. До публикации статистики нефть дорожала на 1,2%.

Минутами ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 30 апреля сократились максимальными темпами с конца января, на 8 миллиона, и достигли 485,1 миллиона баррелей. Прогноз предполагал снижение лишь до 2,3 миллиона. Добыча при этом сохранилась на уровне предыдущей недели в 10,9 миллиона баррелей в сутки.

Запасы дистиллятов при этом сократились сильнее ожиданий — на 2,9 миллиона вместо ожидаемого уменьшения на 1,1 миллиона. А запасы бензина в свою очередь поднялись на 0,7 миллиона, хотя аналитики прогнозировали снижение на 0,7 миллиона баррелей.

В целом продолжают оказывать поддержку нефтяным ценам ожидания по восстановлению экономики и спроса. Особенно трейдеры обращают внимание на стремление властей ослаблять карантинные ограничения и вновь открывать границы.