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В "Газпроме" рассказали, какие дома будут газифицировать бесплатно
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Бесплатное подключение к газоснабжению будет распространяться на дома площадью не больше 300 квадратных метров, рассказал в интервью телеканалу "Россия 1" генеральный директор ООО... ПРАЙМ, 07.05.2021
газификация, газ, новости, энергетика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Бесплатное подключение к газоснабжению будет распространяться на дома площадью не больше 300 квадратных метров, рассказал в интервью телеканалу "Россия 1" генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.
Отмечается, что на льготу могут рассчитывать физические лица, домовладения которых расходуют в час не больше семи кубометров. При этом граница земельного участка должна быть не более чем в 200 метрах от газораспределительной сети.
По словам Густова, региональный оператор по газификации должен будет построить весь газопровод непосредственно до границы участка. "То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство", — пояснил он.
Строительство сетей внутри участка потребитель должен оплатить сам.
В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил обеспечить газификацию домохозяйств в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу пока еще не имеют. При этом за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны.
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