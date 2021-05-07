МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Бесплатное подключение к газоснабжению будет распространяться на дома площадью не больше 300 квадратных метров, рассказал в интервью телеканалу "Россия 1" генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов. В России подготовят проект о создании единого оператора газификации

Отмечается, что на льготу могут рассчитывать физические лица, домовладения которых расходуют в час не больше семи кубометров. При этом граница земельного участка должна быть не более чем в 200 метрах от газораспределительной сети.

По словам Густова, региональный оператор по газификации должен будет построить весь газопровод непосредственно до границы участка. "То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство", — пояснил он.

Строительство сетей внутри участка потребитель должен оплатить сам.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил обеспечить газификацию домохозяйств в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу пока еще не имеют. При этом за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны.

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