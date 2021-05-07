МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Изменения в порядок биржевых торгов, которые, в частности, вводят понятия регулярности и равномерности продаж топлива на бирже, позволят защитить рынок от скачков цен, вызванных резким изменением предложения, говорится в сообщении Минэнерго РФ. Новые параметры топливного демпфера фактически заработали в России с мая

Правительство РФ утвердило поправки в правила биржевых торгов моторным топливом.

"Вводимые изменения должны защитить участников рынка от резких скачков биржевых цен на топливо в случаях, когда они могли быть вызваны резким изменением объема предложения топлива на бирже на отдельных базисах", — поясняет Минэнерго.

Кроме того, дополнительный объем поставок топлива на биржу будет обеспечен благодаря появляющейся у некоторых НПЗ возможности продавать топливо на условии самовывоза автомобильным транспортом, напоминает ведомство.

"Это, в первую очередь, актуально для покупателей в Северо-Западном федеральном округе, что объясняется относительно небольшим радиусом поставки топлива на местном рынке", — говорится в релизе.

При этом ввод понятий регулярности и равномерности биржевых торгов закрепит за поставщиками топлива налоговую ответственность за необходимость поставки бензина и дизеля в каждый торговый день на условиях и в объемах не менее ранее запланированных и поданных компанией на биржу в преддверии очередного торгового месяца.

Такая мера должна помочь независимым трейдерам и частным сетям АЗС, закупающим топливо на бирже, осуществлять рациональное планирование. Она также минимизирует риски резкого и необоснованного повышения розничных цен на независимых сетях АЗС, считает Минэнерго.