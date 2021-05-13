МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Как действовать, если отключили электроэнергию за неуплату, подробно рассказали россиянам эксперты Роскачества. В частности, они напомнили, что с 1 января 2021 года перестал действовать мораторий на отключение электроэнергии и начисление пени за просрочку платежей. Послабления вводились в период тяжелой эпидемиологической ситуации. Без света неплательщики остаться не рисковали, однако это не означает, что возможные накопленные долги списались. Условия возвращаются к первоначальным, а это значит, что:

• За несвоевременную оплату теперь опять будут начисляться пени;

• В случае длительной задержки платежей подачу электроэнергии могут приостановить или прекратить. Специалист рассказала, как правильно застраховать квартиру

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Если у вас имеется задолженность по оплате, то вначале сотрудники коммунальной службы направляют уведомление, в котором говорится, что если долг не будет погашен в течение 20 дней, предоставление услуги будет вначале ограничено, а потом приостановлено. Необходимо иметь в виду, что уведомление считается врученным, если этому есть подтверждение. То есть его должны передать должнику под расписку или заказным письмом с уведомлением о получении. Если этого не сделать, дальнейшие "санкции" будут незаконны. Поставщик услуг может использовать и другие способы передачи сообщения: звонок с записью, электронное письмо с подтверждением получения, информирование через государственную информационную систему ЖКХ или интернет.

Если потребитель игнорирует предупреждение и не вносит оплату, поставщик может ограничить потребление услуги (сократить объем потребления или временно прекратить подачу электроэнергии до уровня аварийной брони). Если и это не приводит к результату, предоставление услуг может быть приостановлено.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОТКЛЮЧИЛИ СВЕТ?

Выяснить причину отключения

В том случае, если компания насчитала долг, но при этом не уведомила об отключении заранее, а вы аккуратно вносили платежи, это может стать поводом для обращения в суд. В этом случае вы можете не только вернуть электроснабжение, но и получить компенсацию, так как ваши права были нарушены.

Если отключение правомерно, то оплатить задолженность

После оплаты необходимо будет уведомить об этом поставщика услуг или ответственную компанию (УК или ТСЖ, например). Подключение света (после приостановки оказания услуги) займет до двух дней и может обойтись от 1000 до 3000 рублей. Кто может cэкономить на услугах ЖКХ или совсем за них не платить

Если нет возможности оплатить долг сразу

Вы можете написать заявление на адрес управляющей компании или ТСЖ с просьбой предоставить рассрочку. В заявлении укажите уважительную причину, по которой вы не платили долг (например, потеря работы). В этом случае, возможно, поставку электроэнергии восстановят и рассчитают обновленный график платежей.

Эксперты Роскачества также напомнили, что если потребитель оплачивает предоставляемые услуги частично (в одной квитанции может быть, например, счет за отопление и электроэнергию), то полученная сумма распределяется по всем категориям услуг пропорционально стоимости каждой. Неоплаченная же часть засчитывается как долг. После того, как долг превышает сумму средних платежей за два месяца, поставщик коммунальных услуг имеет право ограничить подачу электроэнергии.