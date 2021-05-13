ВАШИНГТОН, 13 мая — ПРАЙМ. Перезапуск нефтепровода компании Colonial Pipeline в ночь на четверг прошел успешно, его работа, как ожидается, полностью нормализуется уже к концу ближайших выходных, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Западные компании через 15 лет вычерпают всю нефть

"Colonial Pipeline сообщила сегодня утром, что перезапуск трубопровода в ночь прошел успешно. Это означает, что к концу выходных работа вернется в норму. Будем держать вас в курсе", — написала Грэнхолм в своем аккаунте в Twitter.

Компания Colonial Pipeline, крупнейший оператор трубопроводов в США, подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за атаки компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках. К отдельным авиарейсам были добавлены остановки для дозаправки. Регулятор EPA приостановил действие ряда стандартов, чтобы помочь рынку топлива.

Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. При этом Байден заявил, что хакеры могли находиться в России и что он считает Москву частично ответственной за борьбу с подобными преступлениями. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес России по Colonial Pipeline безосновательными.