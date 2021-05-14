МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Добыча газа "Роснефти" в первом квартале 2021 года выросла на 4,6% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, до 166,4 миллиона кубов в сутки, составила 14,98 миллиарда кубов, говорится в сообщении "Роснефти". "Роснефть" отчиталась о прибыли в первом квартале

"Добыча газа в 1 квартале 2021 г. в сопоставимом периметре (исключая выбывшие активы) увеличилась на 4,6% квартал к кварталу и составила 166,4 миллиона кубометров в сутки (14,98 миллиарда кубометров за период). Росту добычи природного газа способствовали запуск дожимной компрессорной станции на Береговом месторождении "Сибнефтегаза" и увеличение реализации газа, добываемого на месторождении Зохр (Египет)", — сказано в релизе.

Добыча нефти и конденсата за отчетный период выросла на 1% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, до 3,75 миллиона баррелей в сутки, составила 45,5 миллиона тонн.

"Добыча жидких углеводородов в первом квартале 2021 года составила 3,75 миллиона баррелей в сутки (45,5 миллиона тонн). В конце 2020 года "Роснефть" реализовала ряд низкорентабельных активов с целью повышения качества портфеля компании. В сопоставимом периметре (исключая выбывшие активы) среднесуточная добыча жидких углеводородов в первом квартале 2021 года увеличилась примерно на 1% квартал к кварталу на фоне начала второго этапа смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ с января 2021 года", — говорится в сообщении. Сбербанку удалось обойти нефтяных гигантов в списке Forbes

Добавляется, что объем переработки нефти на НПЗ "Роснефти" в первом квартале составил 26,4 миллиона тонн, сократившись на 8,3% в годовом выражении и увеличившись на 2,1% к четвертому кварталу.

"Совокупный объем переработки нефти компанией составил 26,4 миллиона тонн, что на 2,1% выше квартал к кварталу и на 8,3% ниже год к году", — говорится в сообщении. При этом глубина переработки в первом квартале выросла в годовом выражении на 1 процентный пункт и составила 74,8%, выход светлых нефтепродуктов вырос на 0,5 процентного пункта, до 57,4%.