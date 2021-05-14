МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Трубопровод на Карамовском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), на котором произошли разгерметизация и разлив нефтесодержащей жидкости, запущен в работу, угрозы водоемам и лесу нет, при этом жидкость объемом лишь 0,85 тонны разлилась на 250 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в "Газпромнефть-ННГ". "Роснефть" в начале года увеличила объемы добычи нефти и газа

Ранее представитель экстренных служб рассказал агентству, что внутрипромысловый трубопровод диаметром 219 миллиметров прорвало на Карамовском нефтяном месторождении в Пуровском районе ЯНАО, в результате чего произошла утечка 3 тысяч кубических метров нефти.

"На Карамовском месторождении произошла разгерметизация нефтесборного трубопровода с выходом транспортируемой жидкости (газ, вода и нефть) объемом 0,85 тонны. Ориентировочная площадь загрязнения составила 250 квадратных метров", — отметили в "дочке" "Газпром нефти".

"Участок локализован, ведутся работы по уборке территории. Угрозы водоемам и лесному фонду нет. Трубопровод запущен в работу", — также сообщили в компании.

Как пояснили в компании, информация об утечке 3 тысяч кубометров нефти на Карамовском месторождении не соответствует действительности.