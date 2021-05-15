ЕРЕВАН, 15 мая — ПРАЙМ. Масштабный планово-предупредительный ремонт стартовал в субботу на Армянской АЭС, станция останавливается на 141 день, сообщили РИА Новости в пресс-службе АЭС.

"Сегодня, 15 мая, на Армянской АЭС стартовал ключевой планово-предупредительный ремонт (ППР-2021) в рамках проекта по модернизации и продлению срока эксплуатации станции… Армянская АЭС остановится на 141 день — это самый продолжительный ППР с начала реализации проекта. Столь долгая остановка связана с заключительными важными работами по модернизации второго энергоблока Армянской АЭС", — говорится в сообщении. На Чернобыльской АЭС зафиксированы опасные ядерные реакции

Отмечается, что организацию работ в рамках контракта по модернизации осуществляет АО "Русатом Сервис", входящее в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом", мероприятия на АЭС проводятся с целью повышения эффективности и надежности станции.

"Хочу подчеркнуть, что весь прошлый год ушел на подготовку к проведению ремонтных мероприятий в рамках ППР-2021: проведены все необходимые проверки на АЭС, доставлено оборудование, проведена подготовка к модернизации системы аварийного охлаждения активной зоны реактора и восстановительному отжигу корпуса реактора. Физически все основные мероприятия на площадке будут реализованы на протяжении ППР-2021 включительно до октября 2021 года", — цитирует пресс-служба слова главного инженера Армянской АЭС Артура Григоряна.

По словам руководителя проекта по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС с российской стороны Юрия Свириденко, эта ключевая остановка станет определяющей для работы Армянской АЭС.

"Для проведения работ на станцию уже приехало 120 российских специалистов. За весь период ремонта в этом году будет задействовано около 350 атомщиков из России. Это важная веха для развития атомной энергетики Армении, и мы рады быть причастными к такому событию и помочь нашим друзьям творить историю атомной отрасли Армении", — приводит пресс-служба слова Свириденко.

В сообщении отмечается, что после проведения модернизации, восстановятся физико-механические свойства корпуса реактора и его можно будет эксплуатировать и после 2026 года — как минимум ещё до 2036.

У Армении сейчас имеется одна АЭС, расположенная возле города Мецамор (примерно в 30 километрах к югу от Еревана). На станции расположены два энергоблока, сооруженных на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440. Первый энергоблок Армянской АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй — в январе 1980 года.

АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения в декабре 1988 года, унесшего жизни 25 тысяч человек.Второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике. АО "Русатом Сервис", входящее в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом", осуществляет программу модернизации станции. "Росатом" и Узбекистан работают над контрактом по строительству АЭС

Программа правительства Армении предусматривает продление сроков эксплуатации действующего блока АЭС до 2026 года, а также поэтапный ввод в эксплуатацию новых блоков. Речь идет о возможности строительства блока средней мощности или блоков малой мощности.

В мае 2018 года генеральный директор Армянской АЭС Мовсес Варданян сообщил в интервью РИА Новости, что ведется поиск приемлемого для Армении проекта энергоблока средней мощности, предпочтительно с реактором российского проекта ВВЭР, поскольку сформированный высококвалифицированный персонал действующей ААЭС имеет богатейший опыт эксплуатации именно таких энергоблоков. А в феврале 2020 года советник гендиректора Армянской АЭС Гера Севикян заявил РИА Новости, что в случае принятия решения о строительстве нового блока желательно выбрать российскую компанию.