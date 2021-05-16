МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. В ходе реализации программы бесплатного подключения домов к газу в уже газифицированных населенных пунктах могут быть ограничения, рассказал "АиФ" преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Новак оценил стоимость газификации регионов

По его словам, возможно, будут подключать участки лишь на тех улицах, где уже проложен газопровод. "Хорошо, если проведут газ с соседней улицы, за что сейчас просят миллион и больше. Но вряд ли трубу протянут к дальним домам. И нужно понимать, что бесплатно подключат только к уличной сети. За прокладку трубы на своем участке придется платить", — отметил он.

Юшков напомнил, что одно из условий бесплатного подключения — потребление газа не должно превышать семь кубометров в час на человека. Этого хватает для отопления, приготовления пищи и горячего водоснабжения дома площадью в 300 квадратных метров. При этом от сетей до дома должно быть не более 200 метров.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству организовать бесплатное подключение домов в газифицированных населенных пунктах до 2023 года.

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