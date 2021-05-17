БЕРЛИН, 17 мая — ПРАЙМ. Федеральное морское и гидрографическое агентство ФРГ (BSH) распорядилось сегодня о немедленном продолжении строительства газопровода "Северный поток-2" на двухкилометровом участке в исключительной экономической зоне Германии (ИЭЗ), говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства. Германия намерена быстро ввести в строй "Северный поток 2"

"Федеральное морское и гидрографическое агентство ФРГ (BSH) распорядилось сегодня о немедленной реализации второго разрешения на модификацию строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток-2" на двухкилометровом участке в исключительной экономической зоне Германии (ИЭЗ). Постановление о немедленном исполнении второго разрешения BSH от 14 января 2021 года ограничивается укладочными работами на участке длиной 2 км (KP0 — KP2) трубоукладочным судном, стоящим на якоре", — говорится в релизе.

Проект "Северный поток 2" будет реализован, в нем заинтересована не только российская сторона, но и консорциум европейских компаний, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Проект реализует не только российская сторона, а консорциум крупнейших европейских компаний, которые заинтересованы в доведении "Северного потока 2" до конца. Это сугубо коммерческий проект. Поэтому считаю, что проект будет реализован", — сказал Новак в интервью газете "Московский комсомолец".

Кроме того, вице-премьер назвал желание США остановить строительство "Северного потока 2" "протекционизмом чистой воды". По его словам, США хотят "упорно реализовать свой более дорогой и поэтому недостаточно конкурентоспособный товар в виде сжиженного природного газа".

Читайте также:

Минэнерго назвало сроки завершения строительства "Северного потока 2"