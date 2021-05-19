МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Публикации о возможности отмены США санкций по "Северному потоку 2" позитивны, но они обезличены, вряд ли можно это воспринимать как сигнал, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. СМИ: США откажутся от санкций против оператора "Северного потока-2"

"Речь идет пока об обезличенных публикациях, поэтому вряд ли это можно все-таки воспринимать как сигнал. Хотя сам факт появления именно таких публикаций, он сам по себе достаточно позитивный. Это гораздо лучше, чем читать информацию о том, что грядут новые санкции", — сказал Песков, комментируя возможность того, что США частично облегчат санкции против "Северного потока 2".

По его словам, это обезличенные материалы, об официальных планах говорить рано. "По крайней мере мы не имеем никаких официальных подтверждений на этот счет", — уточнил Песков.

Отвечая на вопрос о том, можно было бы считать позитивным сигналом, если бы снятие санкций произошло даже в небольшой части, касательно одного человека, Песков отметил, что это безусловно было бы позитивным сигналом.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что администрация США намерена отказаться от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, но при этом по-прежнему нацелены на то, чтобы не допустить ввод "Северного потока 2" в эксплуатацию.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.