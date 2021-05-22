МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Введение США санкций против РФ по проекту "Северный поток 2" является для них некоей компенсацией проигрыша в противоборстве с немецкими компаниями в этом вопросе, заявил в субботу РИА Новости замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2", сообщил ранее американский минфин. В частности, санкции были введены против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов. Немецкий политик выступил против остановки "Северного потока-2"

По мнению Чепы, подобные действия США направлены на то, чтобы таким образом как-то "компенсировать тот проигрыш, который они получили в противодействии с немецкими компаниями, естественно, заинтересованными в реализации этого проекта".

"Американцы вынуждены были снять санкции с ряда немецких компаний. Понятно, что если бы они этого не сделали, то это постепенно вводило бы их в серьезную конфронтацию с Германией. Но сразу же ряд сенаторов выступили с новыми требованиями по поводу введения определенных санкций против "Северного потока" — ясно, чтобы не потерять лицо, скорее всего", — сказал Чепа.

"Американцы испугались дальнейшей эскалации конфронтации с Германией", — считает депутат.

Госдеп США ранее заявил, что строящая газопровод компания Nord Stream 2 AG подпадает под санкции, но отказался их реализовывать, сославшись на национальную безопасность. Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что теперь строительство газопровода будет трудно остановить.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский".

При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.