МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) дают отличный повод задуматься о будущем энергетики — эпоха нефти и газа скоро закончится, считает российский бизнесмен, совладелец "Эн+ Груп" (ей принадлежат контрольный пакет акций "Русала" и электроэнергетические активы) Олег Дерипаска.

"Международное энергетическое агентство предостерегает… от инвестиций в новые нефтегазовые проекты. Эпоха нефти и газа скоро закончится, и отрасли предстоит заново изобрести себя", — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Ранее в мае МЭА опубликовало доклад "Нулевые выбросы к 2050 году", в котором подчеркивается, что достижение цели по углеродной нейтральности к 2050 году не предполагает разработку новых нефтяных и газовых участков.

"Неожиданно. Поворот МЭА к безуглеводородной тематике никто не ждал так скоро. Организация всегда поддерживала сектор ископаемого топлива. Теперь же они прямо говорят — переход на возобновляемую энергетику сделает мир не только экологичнее, но еще и богаче", — отметил бизнесмен.

Он обратил внимание на представленный МЭА прогноз по спросу на уголь и нефть. "К 2050 году спрос на уголь упадет на 90%, на нефть — на 75%. Отказ от ископаемого топлива ускорит рост мирового ВВП почти на полпроцента годовых. В развитых странах стоимость затрат семьи на энергетику снизится с 2800 до 2300 долларов. В развивающемся мире картина схожая: куда дешевле и эффективнее создание децентрализованной системы из солнечных батарей, чем строительство бесконечных угольных станций и сопутствующей инфраструктуры", — изложил Дерипаска. Зачем Америка "топит" доллар и разгоняет инфляцию

"МЭА дает отличный повод всем странам задуматься, а не настал ли момент по-настоящему менять глобальную экономику. Сейчас все боятся, что отказ от нефти повысит безработицу и ударит по ВВП. А МЭА считает, что, напротив, — это только ускорит рост. Рабочих мест станет больше, появится огромный спрос на инженеров и других технических специалистов, а квалифицированные эксперты из нефтянки прекрасно найдут себе применение в новой экономике. Грамотный инженер без работы точно не останется", — считает бизнесмен.

По его мнению, необходимо создать "реальные механизмы, которые не позволят отдельным странам дальше гробить планету, демонстративно нарушая международные нормы".

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