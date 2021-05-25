ВАШИНГТОН, 25 мая — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД ФРГ Хайко Маас обсудили Белоруссию и "Северный поток 2", сообщил госдеп. Лондон пригрозил санкциями к "Северному потоку-2" из-за рейса Ryanair

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Маас обсудили координацию следующих шагов в рамках ответа на события в Белоруссии и совместных усилий по оказанию помощи в Газе, а также важность оживления НАТО", — говорится в сообщении.

Отмечается, Блинкен подтвердил Маасу обеспокоенность США в связи с трубопроводом "Северный поток 2".

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