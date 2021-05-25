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Блинкен и Маас обсудили Белоруссию и "Северный поток 2"
Энергетика
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Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД ФРГ Хайко Маас обсудили Белоруссию и "Северный поток 2", сообщил госдеп. "Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Маас обсудили... ПРАЙМ, 25.05.2021
белоруссия, северный поток 2, евросоюз, сша, госдеп, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 25 мая — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД ФРГ Хайко Маас обсудили Белоруссию и "Северный поток 2", сообщил госдеп.
"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Маас обсудили координацию следующих шагов в рамках ответа на события в Белоруссии и совместных усилий по оказанию помощи в Газе, а также важность оживления НАТО", — говорится в сообщении.
Отмечается, Блинкен подтвердил Маасу обеспокоенность США в связи с трубопроводом "Северный поток 2".
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