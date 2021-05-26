Чистая прибыль "Лукойла" в первом квартале - 157,4 миллиарда рублей
https://1prime.ru/energy/20210526/833760088.html
Пандемия коронавируса
Более 3,3 миллиарда рублей выделено на работу с COVID-19
Отпуск-2021
Эксперт прогнозирует оживление летнего туризма в Европе
Торги
Эксперт рассказал, почему поддержка рубля подходит к концу
Банки
Банки отдали коллекторам рекордный объем долгов россиян
Северный поток 2
Кремль прокомментировал слова Байдена про "Северный поток 2"
Авто
Россиянам рассказали, что запретят устанавливать на автомобили с 1 июля
Криптовалюты
Цена биткоина добралась до $40 тысяч после падения ранее
Личный кошелек
Военнослужащим повысят оклады с 1 октября
Инцидент с Ryanair
Alitalia направит грузовые рейсы в обход авиапространства Белоруссии
Курсы валют
Официальный курс евро на четверг снизился до 89,94 рубля
https://1prime.ru/energy/20210526/833760088.html
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