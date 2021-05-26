МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО, приходящаяся на акционеров, за первый квартал 2021 года составила 157,4 миллиарда рублей против убытка в 46 миллиардов рублей годом ранее, сообщила компания. Новак: дефицит на мировом рынке нефти составляет миллион баррелей в сутки

EBITDA компании выросла в 2,1 раза и составила 314,4 миллиарда рублей.