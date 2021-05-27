МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Тегеран и Вашингтон близки к заключению ядерной сделки, которая позволит снять санкции, введенные администрацией Трампа против Ирана. Участники рынка ожидают возобновления экспорта иранской нефти и падения цен на энергоносители. Однако поставки нефти из Ирана никогда не прекращались несмотря на санкции США. Goldman Sachs прогнозирует подорожание Brent до $80/баррель в четвертом квартале. Дефицит на рынке нефти составляет около 1 миллиона баррелей в сутки

В ОЖИДАНИИ СДЕЛКИ

Во вторник в Вене возобновились переговоры между участниками ядерной сделки, известной как "Совместный всеобъемлющий план действий" (СВПД). Ядерная сделка была заключена в июле 2015 года между Ираном и шестью странами — США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией — с целью поставить под контроль МАГАТЭ ядерную программу Тегерана. Контроль со стороны МАГАТЭ должен стать гарантией для мирового сообщества, что иранская ядерная программа будет носить исключительно мирный характер.

В 2018 года при президенте Дональде Трампе США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки. Тегеран был обвинен в нарушении СВПД и нежелании полностью прекратить работы над созданием ядерного оружия.

После избрания президентом США Джо Байдена, который критиковал Трампа за выход из ядерной сделки, между Тегераном и Вашингтоном начались непрямые переговоры о возобновлении СВПД.

На прошлой неделе завершился четвертый раунд переговоров между участниками ядерной сделки. В результате удалось достичь договоренности по основным принципиальным вопросам.

Президент Исламской республики Иран Хассан Роухани сообщил, что администрация Байдена согласилась отменить все санкции, но необходимо обсудить некоторые детали.

"Есть несколько вопросов, работа над которыми продолжается… Но санкции, относящиеся к нефти, нефтехимии, морским перевозкам, страхованию, центральному банку и банковскому сектору… они (американцы — прим. ред.) согласились отменить", — сказал глава Исламской республики.

Начавшийся на этой неделе пятый раунд переговоров должен стать последним. Ожидается, что СВПД будет возобновлен, и Вашингтон отменит санкции против Тегерана. Среди участников рынка существуют опасения, что отмена санкций приведет к резкому росту предложения и падению цен на нефть.

САНКЦИИ ЭКСПОРТУ НЕ ПОМЕХА

В мае 2018 года, когда Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки, экспорт из Ирана составлял 3,2 млн баррелей в сутки, включая нефть — 2,4 млн баррелей в сутки.

Через шесть месяцев после введения санкций поставки за рубеж сократились до 1,2 млн баррелей в сутки, включая 952 тысяч баррелей в сутки нефти. По оценкам западных экспертов, в феврале 2020 года экспорт сократился до минимального уровня, составив всего 606 млн баррелей в сутки, в том числе 137 млн баррелей в сутки нефти.

Санкции со стороны США стали причиной рецессии в иранской экономике. Ситуация усугубилась во время пандемии коронавируса. Однако Вашингтон не достиг поставленной цели — добиться полного прекращения экспорта нефти и нефтепродуктов из Ирана. Китай становится ареной спора нефтяных держав

Последний начал максимально скрытно поставлять нефть и нефтепродукты за рубеж. Тегеран не предоставляет информацию об объемах поставок за рубеж, но существуют оценки западных агентств, основанных на данных о добыче, заполнении нефтехранилищ, морских перевозках, закупках иностранных компаний. Оценки разных агентств часто существенно отличаются друг от друга.

Однако большинство экспертов и аналитиков отмечают, что экспорт углеводородов из Ирана начал стабильно расти, начиная с середины прошлого года. В этом году рост поставок за рубеж продолжился.

Согласно данным американской консалтинговой группы FGE, в марте объемы экспорта достигли максимального показателя после введения санкций Трампом — 1,7 млн барр./сут., но в апреле незначительно снизились. Нефть дешевеет почти на процент на ожиданиях по поставкам из Ирана

Основными покупателями иранской нефти стали китайские независимые НПЗ, которые несмотря на санкции США были готовы идти на риск из-за привлекательных условий поставки и больших скидок, предоставляемых Тегераном. Выгода была настолько велика, что китайские переработчики покупали иранскую нефть, несмотря на прямые угрозы администрации Трампа наложить санкции на любую компанию, которая осмелится нарушить запрет США.

По оценке экспертов организации United Against Nuclear Iran (Вместе против ядерного Ирана), выступающей против отмены санкций, с октября 2020 года нефть и газовый конденсат из Ирана поставлялись в основном в Китай. Поставки в эту страну в марте достигли 993 млн баррелей в сутки, но в апреле снизились до 448 баррелей в сутки. Вторым крупнейшим импортером иранской нефти является Сирия, за ней следуют ОАЭ и Малайзия. Трейдеры из ОАЭ и Малайзии выступали, как посредники. Они покупали нефть у Тегерана для перепродажи в другие страны. Даже близкие союзники США покупали через посредников иранскую нефть.

"Наши партнеры вместо того, чтобы поддержать нас, перешли на сторону Ирана, помогая ему обходить санкции, наложенные Трампом", — посетовал Кристофер Мерфи, сенатор-демократ от штата Коннектикут.

В марте во время встречи в Анкоридже госсекретарь США Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан высказали китайской делегации во главе с министром иностранных дел КНР Ван И недовольство по поводу закупок нефти в Иране. Китайская делегация в категорической форме отвергла все претензии американской стороны.

В конце марта Пекин не скрываясь заключил с Тегераном 25-летнее соглашение, согласно которому Китай обязался инвестировать в иранскую экономику $400 млрд в обмен на поставки нефти.

Для обеспечения безопасного экспорта нефти и нефтепродуктов Иран построил трубопровод протяженностью около тысячи километров в порт Джаск, который в Оманском заливе, восточнее Ормузского пролива. Это позволит осуществлять поставки даже в случае обострения ситуации в Персидском заливе и прекращения судоходства в Ормузском проливе, через который в прошлом году на рынки Европы и Азии поступило около 20% от всей нефти, добытой в мире. Экспорт через Джаск затрудняет отслеживание танкеров, доставляющих иранскую нефть потребителям вопреки санкциям США.

BRENT ПО 80 ДОЛЛАРОВ В ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ

Goldman Sachs прогнозирует рост нефтяных цен до $80 долларов за баррель уже в четвертом квартале этого года из-за быстрого восстановления спроса на энергоносители после пандемии коронавируса. По мнению экспертов инвестиционного банка, спрос будет превышать предложение даже после возобновления экспорта иранской нефти в полном объеме. Западные компании через 15 лет вычерпают всю нефть

"Вероятность повышения цен на нефть очень велика. Спрос на нефть не является эластичным (чувствительным к изменению цены — прим. ред.), а растет вслед за ростом масштабов вакцинации", — говорится в последнем обзоре Goldman Sachs.

Даже если Иран возобновит экспорт в полном объеме в июле, Brent все равно подорожает до $80 за баррель к четвертому кварталу на фоне быстрого восстановления спроса в США и Европе, уверены эксперты инвестиционного банка.

Кроме того, ОПЕК и ее союзники, включая Россию — группа известная, как ОПЕК+ — могут отложить на два месяца увеличение квот на добычу во второй половине 2021 года. Это обеспечит баланс спроса и предложение, даже если Иран начнет распродавать запасы, накопленные острове Харк На этом острове расположены основной экспортный терминал и крупнейшие нефтехранилища Ирана.

По данным Citigroup, сейчас в плавучих хранилищах у острова Харк накоплено около 65 млн баррелей нефти, еще 54 млн баррелей находятся в наземных хранилищах. Танкер типа VLCC дедвейтом свыше 200 тысяч тонн может доставить нефть с острова Харк в Индию в течение 10 дней, в Китай — 20 дней. Эти две страны являются основными рынками сбыта иранской нефти.