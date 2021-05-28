МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Россия в марте поставила в США рекордный с июля 2009 года объем нефти и нефтепродуктов, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго США (EIA). Иран впервые за тридцать лет поставил нефть в США

В отчетном месяце РФ нарастила объем экспорта нефти и нефтепродуктов в 1,8 раза к февралю, до 22,938 миллиона баррелей, что является максимумом с июля 2009 года. Тогда РФ поставила в США 23,484 миллиона баррелей. Таким образом, в марте Россия заняла вторую строчку рейтинга.

Первое место сохранила за собой Канада, поставив в США 139,869 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов. Мексика опустилась на третье место со второго, поставив в США 17,616 миллиона баррелей. Саудовская Аравия поставила 10,868 миллиона баррелей, заняв четвертую строчку.

Что касается только нефти, то тут Россия заняла четвертое место, поставив в США 6,1 миллиона баррелей (197 тысяч баррелей в сутки), что 3,5 раза больше показателя февраля. Первые три строчки заняли Канада, Мексика и Саудовская Аравия, которая поставила 9,583 миллиона баррелей (309 тысяч баррелей в день) нефти.

В целом импорт нефти и нефтепродуктов в США в марте вырос на 20%, до 8,288 миллиона баррелей в сутки, а экспорт — на 0,2%, до 7,679 миллиона в сутки. При этом импорт только нефти в США в отчетном месяце увеличился на 3,5%, до 5,787 миллиона баррелей в сутки, а экспорт — уменьшился на 0,7%, до 2,685 миллиона баррелей в день.