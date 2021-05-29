МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Министерство нефти Ирана не обладает данными о поставке нефти из Ирана в США, в официальных источниках нет таких сообщений, заявил РИА Новости представитель ведомства Касри Нури. Россия в марте поставила рекордный с 2009 года объем нефти в США

Ранее со ссылкой на данные управления энергетической информации минэнерго США (EIA) сообщалось, что США в марте впервые с ноября 1991 года импортировали нефть из Ирана, среднесуточные поставки составили 33 тысячи баррелей.

"Мы не можем высказывать реакцию об этих опубликованных новостях. Мы не имеем точных данных об этих заявлениях. Официально мы этого не делали. В наших официальных источниках нет таких сообщений. Мы не подтверждаем эту информацию", — сказал собеседник агентства, добавив, что нет также данных о покупке американцами иранской нефти через третью страну.

Представитель министерства назвал этот вопрос интересным и нерациональным, так как США сами ввели санкции против Ирана. По мнению Нури, необходимы доказательства поставок.

Последний раз США импортировали нефть из Ирана в ноябре 1991 года. Тогда объем поставок составил 64 тысячи баррелей в сутки. При этом в октябре 2020 года США импортировали из Ирана нефтепродукты в объеме 36 тысяч баррелей в сутки. Эти поставки были произведены впервые, как минимум, с декабря 1991 года.