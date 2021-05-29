ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая — ПРАЙМ. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова предложила рассмотреть возможность масштабирования режима налога на дополнительный доход (НДД) на всю нефтяную отрасль с 2022 года, это позитивно повлияет на социальную уверенность в нефтедобывающих регионах, считает она. Минэнерго и Минфин создадут рабочую группу по налогам

В 2020 году в РФ было изменено налоговое законодательство в сфере нефте- и газодобычи, что повлияло на экономику отрасли. Были отменены льготы по НДПИ для нефти с высоковыработанных участков недр и для сверхвязкой нефти, а также льготы по экспортной пошлине для нефти с особыми физико-химическими свойствами, и скорректирован порядок применения НДД.

Теперь правительство РФ прорабатывает возможность расширения сферы применения НДД для стимулирования добычи на месторождениях высоковязкой и сверхвязкой нефти. Минфин РФ настаивает, что НДД для таких активов не может быть введен раньше 2024 года, так как это приведет к выпадающим доходам бюджета. Однако в Минэнерго РФ отмечали, что можно рассмотреть и более ранний срок.

Совещание, посвященное вопросам налогового стимулирования нефтяной отрасли России, прошло в субботу в Сургуте (ХМАО). В заседании участвовали депутаты Госдумы, замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин, представители крупных нефтегазодобывающих компаний.

"На совещании… предложила рассмотреть возможность масштабирования нового налогового режима на всю нефтяную отрасль с 1 января 2022 года. Это позитивно повлияет на социальную уверенность населения, долгосрочность экономического развития регионов с традиционной нефтедобычей — Республики Татарстан, Башкортостан, Коми, Якутии, нашего автономного округа, даст регионам, компаниям инвестиционную и гуманитарную предсказуемость", — написала Комарова на своей странице в Instagram.

Как уточняет департамент общественных и внешних связей Югры, в ходе совещания Комарова подчеркнула, что ориентация налогообложения на финансовый результат, а не на объем добытой нефти, говорит о том, что долгосрочная инвестиционная предсказуемость будет более ожидаемой, и это позитивно повлияет на дальнейшее развитие отрасли. Масштабный переход на новый режим налогообложения с 2022 года, уверена губернатора Югры, должен быть поэтапным.

В департаменте добавили, что по итогам заседания было принято решение о создании рабочей группы на базе комитета по бюджету и налогам Госдумы. Она в короткие сроки объединит предложения по налоговому стимулированию нефтяной отрасли в стране, подготовит дополнительные инициативы. Осенью планируется рассмотрение указанных предложений.