ВАШИНГТОН, 30 мая — ПРАЙМ. Экс-дипломат США Ричард Берт, который якобы лоббирует "Северный поток 2", в 2020 году выделил денежные средства кампании Джо Байдена, который в то время являлся кандидатом в президенты США, сообщило издание New York Post. США сошли с дистанции. Кто вершит судьбу "Северного потока-2"

Издание подчеркнуло, что Байден ранее обещал не брать от лоббистов средств для ведения своей кампании. Отмечается, что Берт, который при администрации Рональда Рейгана занимал пост посла США в Германии, в октябре прошлого года направил кампании Байдена четыре тысячи долларов. До этого, в марте 2020 года, он выделил 10 тысяч долларов поддерживающему Байдена комитету Unite the Country.

Издание утверждает, что Берт "в настоящее время непосредственно занимается лоббистской деятельностью в интересах Nord Stream 2 AG".

Представитель Национального комитета Демократической партии США (DNC) заявил изданию, что Берт сделал пожертвование в пользу Байдена, "не сообщив, что является зарегистрированным иностранным агентом и поэтому не имеет права делать взносы". В DNC заверили, что деньги вернули Берту.

Президент США Джо Байден ранее признал, что санкции против "Северного потока 2" на данном этапе контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению. США 20 мая заявили, что в своих национальных интересах отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока 2". Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". Эксперт рассказал о новом инструменте давления на "Северный поток-2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб. Как говорил 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.