Однин из спонсоров кампании Байдена мог быть лоббистом Nord Stream 2
ВАШИНГТОН, 30 мая — ПРАЙМ. Экс-дипломат США Ричард Берт, который якобы лоббирует "Северный поток 2", в 2020 году выделил денежные средства кампании Джо Байдена, который в то время являлся кандидатом в президенты США, сообщило издание New York Post.
Издание подчеркнуло, что Байден ранее обещал не брать от лоббистов средств для ведения своей кампании. Отмечается, что Берт, который при администрации Рональда Рейгана занимал пост посла США в Германии, в октябре прошлого года направил кампании Байдена четыре тысячи долларов. До этого, в марте 2020 года, он выделил 10 тысяч долларов поддерживающему Байдена комитету Unite the Country.
Издание утверждает, что Берт "в настоящее время непосредственно занимается лоббистской деятельностью в интересах Nord Stream 2 AG".
Представитель Национального комитета Демократической партии США (DNC) заявил изданию, что Берт сделал пожертвование в пользу Байдена, "не сообщив, что является зарегистрированным иностранным агентом и поэтому не имеет права делать взносы". В DNC заверили, что деньги вернули Берту.
Президент США Джо Байден ранее признал, что санкции против "Северного потока 2" на данном этапе контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению. США 20 мая заявили, что в своих национальных интересах отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока 2". Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб. Как говорил 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.
https://1prime.ru/energy/20210530/833794999.html