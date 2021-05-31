МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Изменения формулы расчета демпфера, вступившие в силу с начала мая, позволят сдержать рост цен на моторное топливо на внутреннем рынке, заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Автовладельцам назвали три способа меньше платить за бензин

"Что касается бензина, на наш взгляд, изменения формулы расчета демпфера, вступившие в силу с начала мая, позволят сдержать рост цен на моторное топливо на внутреннем рынке. Ограничение экспорта может казаться необходимой мерой в период резкого изменения цен, но ручное управление ценами может оказать негативное влияние на развитие отрасли нефтепереработки, что уже в среднесрочной перспективе усилит внутреннюю инфляцию издержек в отрасли", — полагает Сухов.

"Особо отмечу, что в 2020 году российская экономика и финансовая система гораздо легче пережили ценовые изменения на рынке нефти, чем это было во время прежних шоков стоимости "черного золота". Мы ожидаем в дальнейшем все большего ослабления зависимости внутреннего развития от нефтяной конъюнктуры на фоне роста несырьевого экспорта и роста доли услуг в ВВП", — прогнозирует он.

Биржевые цены на бензин марки Аи-92 и Аи-95 с середины декабря, когда начался их активный рост, выросли более чем на 20%. Розничные цены за этот же период выросли в среднем на 3,6-3,7%. Отраслевые объединения неоднократно заявляли, что цены в опте необходимо снижать, тем самым обеспечивая безубыточность топливного бизнеса, — это в свою очередь позволит удержать розничные цены на АЗС в пределах инфляции.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке РФ. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

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