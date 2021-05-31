МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. ОПЕК ожидает более сильного дефицита на нефтяном рынке в 2021 году по сравнению с прогнозами апреля, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на внутренние документы альянса.

Отмечается, что спрос на нефть превысит предложение в среднем на 1,4 миллиона баррелей в сутки в текущем году, в прошлом месяце прогнозировалось превышение на 1,2 миллиона баррелей. В фокусе рынка нефти заседание ОПЕК+

При этом ОПЕК сохраняет прогноз роста мирового спроса на нефть в 2021 году без изменений – ожидается рост на 6 миллионов баррелей в сутки. Альянс также снижает прогноз по добыче в странах, не входящих в ОПЕК.

Прогноз ОПЕК также подразумевает резкое сокращение запасов — более чем на 2 миллиона баррелей в сутки каждый месяц в период с сентября по декабрь. Кроме того, с июля прогнозируется снижение запасов ниже средних показателей июля в 2015-2019 годах.

Эти прогнозы будут представлены на заседании технического комитета экспертов ОПЕК+, которое пройдет в понедельник, 31 мая.