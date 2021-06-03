С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Предложения на мировом рынке нефти всегда будет достаточно, что покрыть имеющийся спрос, сообщил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман. Цены на нефть остаются в "зелёной" зоне в ожидании данных о запасах США

"Предложения нефти всегда будет достаточно, чтобы покрыть имеющийся спрос", — сказал бен Сальман, отвечая на вопрос о риске перегрева рынка нефти из-за дефицита предложения на нем.

"Вы говорите о траектории на рынке, которую мы пока не видели. Я постоянно говорю, что я поверю во что-то, только когда сам это увижу", — добавил он.