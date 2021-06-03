2021-06-03T13:35:54+03:00
2021-06-03T13:35:54+03:00
2021-06-03T13:35:54+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210603/833836563.html
Саудовский министр оценил уровень перегрева рынка нефти
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Предложения на мировом рынке нефти всегда будет достаточно, что покрыть имеющийся спрос, сообщил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман... ПРАЙМ, 03.06.2021
нефть, саудовская аравия, новости, энергетика, нефть
https://1prime.ru/images/83243/84/832438413.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83243/84/832438413.jpg
https://1prime.ru/images/83243/84/832438412.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83243/84/832438412.jpg
https://1prime.ru/images/83243/84/832438400.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83243/84/832438400.jpg
https://1prime.ru/commodities/20210603/833836064.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Предложения на мировом рынке нефти всегда будет достаточно, что покрыть имеющийся спрос, сообщил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.
"Предложения нефти всегда будет достаточно, чтобы покрыть имеющийся спрос", — сказал бен Сальман, отвечая на вопрос о риске перегрева рынка нефти из-за дефицита предложения на нем.
"Вы говорите о траектории на рынке, которую мы пока не видели. Я постоянно говорю, что я поверю во что-то, только когда сам это увижу", — добавил он.