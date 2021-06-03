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Еврокомиссия сожалеет о решении начать эксплуатацию Белорусской АЭС
Энергетика
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Еврокомиссия сожалеет о решении Белоруссии начать коммерческую эксплуатацию БелАЭС без выполнения всех рекомендаций Евросоюза по безопасности, говорится в заявлении еврокомиссара... ПРАЙМ, 03.06.2021
еврокомиссия, аэс, энергетика, белоруссия, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 3 июн — ПРАЙМ. Еврокомиссия сожалеет о решении Белоруссии начать коммерческую эксплуатацию БелАЭС без выполнения всех рекомендаций Евросоюза по безопасности, говорится в заявлении еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.
"К сожалению, Беларусь решила начать промышленную эксплуатацию Островецкой атомной электростанции без учета всех рекомендации по безопасности, содержащихся в отчете по итогам стресс-тестов ЕС от 2018 года", — сказала она.
Симсон подчеркнула, что Еврокомиссия неоднократно заявляла, что все рекомендации этой оценки должны быть выполнены Минском без промедления.
Расположенная под городом Островец Гродненской области Белорусская АЭС является крупнейшим российско-белорусским экономическим проектом. Генподрядчиком строительства станции является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. В среду Белорусской АЭС была выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.