БРЮССЕЛЬ, 3 июн — ПРАЙМ. Еврокомиссия сожалеет о решении Белоруссии начать коммерческую эксплуатацию БелАЭС без выполнения всех рекомендаций Евросоюза по безопасности, говорится в заявлении еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

"К сожалению, Беларусь решила начать промышленную эксплуатацию Островецкой атомной электростанции без учета всех рекомендации по безопасности, содержащихся в отчете по итогам стресс-тестов ЕС от 2018 года", — сказала она. Саудовский министр оценил уровень перегрева рынка нефти

Симсон подчеркнула, что Еврокомиссия неоднократно заявляла, что все рекомендации этой оценки должны быть выполнены Минском без промедления.

Расположенная под городом Островец Гродненской области Белорусская АЭС является крупнейшим российско-белорусским экономическим проектом. Генподрядчиком строительства станции является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. В среду Белорусской АЭС была выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.