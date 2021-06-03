С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. "Газпром нефть" и Shell заключили на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве по декарбонизации, разведке и добыче углеводородов, сообщили компании. Новак сказал, в каком случае нефть будет стоить 200 долларов

"Газпром нефть" и Shell заключили меморандум о сотрудничестве в области разведки и добычи углеводородов, технологическом взаимодействии и сокращении углеродного следа", — говорится в сообщении.

Компании намерены объединить усилия в проектах по декарбонизации. Для этого планируется оценить возможность применения технологий по улавливанию, утилизации и хранению углекислого газа на активах совместных предприятий. Компании также обсудят перспективы внедрения решений по производству водорода из природного газа с улавливанием углерода.

Кроме того, "Газпром нефть" и Shell продолжат обсуждение возможностей сотрудничества в разработке Аяшского участка в Охотском море, говорится в меморандуме компаний, подписанном на ПМЭФ.

"Компании подтвердили заинтересованность в реализации добычных проектов в Западной Сибири, в том числе, связанных с разработкой ачимовских, палеозойских и юрских залежей углеводородов. Стороны договорились о регулярном обмене лучшими практиками и оценке новых направлений совместной работы. Партнеры также продолжат обсуждение возможностей сотрудничества по разработке Аяшского лицензионного участка "Газпром нефти" в Охотском море", — говорится в меморандуме.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.