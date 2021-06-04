Нефтегазовые компании потеряли лидерство по объему дивидендов в России
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Российский нефтегазовый сектор обеспечил только треть объема выплат, причитающихся акционерам за коронакризисный 2020 год. Об этом пишет РБК со ссылкой на расчеты ITI Capital. Их догнали металлурги.
"В целом российский рынок лидирует по дивидендной доходности в мире", — пишет издание.
Из-за кризиса и пандемии коронавируса нефтегазовые компании России перестали лидировать по дивидендным выплатам среди публичных компаний. За прошлый год доля этого сектора в общем объеме вознаграждения акционерам упала с 51 до 33%.
"Паритета с ТЭКом по доле выплаченных дивидендов (33%) достигли металлургические компании, а игроки финансового сектора за год нарастили долю с 13 до 18%", — добавляет издание.
Аналитики делали расчеты на основе отчетности 50 крупнейших российских компаний с листингом на Московской бирже (на них приходится 90% всего объема публичных дивидендных выплат в России).
Отмечается, что снижение вознаграждений акционерам от нефтегазовых компаний во многом связано с падением цен на нефть, а также с последующим сокращением прибыли ТЭКа за прошлый год, рассказал главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.
"Это разовый фактор, в 2021 году он уже не будет оказывать такого влияния на выплаты. Западные нефтяные компании, например, уже говорят о том, что будут увеличивать дивиденды, инициировать обратные выкупы и прочее", — отметил он.
https://1prime.ru/energy/20210604/833843562.html