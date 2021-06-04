МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Российский нефтегазовый сектор обеспечил только треть объема выплат, причитающихся акционерам за коронакризисный 2020 год. Об этом пишет РБК со ссылкой на расчеты ITI Capital. Их догнали металлурги. В России объяснили снижение цен на авиабилеты в летний сезон

"В целом российский рынок лидирует по дивидендной доходности в мире", — пишет издание.

Из-за кризиса и пандемии коронавируса нефтегазовые компании России перестали лидировать по дивидендным выплатам среди публичных компаний. За прошлый год доля этого сектора в общем объеме вознаграждения акционерам упала с 51 до 33%.

"Паритета с ТЭКом по доле выплаченных дивидендов (33%) достигли металлургические компании, а игроки финансового сектора за год нарастили долю с 13 до 18%", — добавляет издание.

Аналитики делали расчеты на основе отчетности 50 крупнейших российских компаний с листингом на Московской бирже (на них приходится 90% всего объема публичных дивидендных выплат в России).

Отмечается, что снижение вознаграждений акционерам от нефтегазовых компаний во многом связано с падением цен на нефть, а также с последующим сокращением прибыли ТЭКа за прошлый год, рассказал главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

"Это разовый фактор, в 2021 году он уже не будет оказывать такого влияния на выплаты. Западные нефтяные компании, например, уже говорят о том, что будут увеличивать дивиденды, инициировать обратные выкупы и прочее", — отметил он.