СМИ: Байден передумал встречаться с Зеленским перед саммитом с Путиным
ВАШИНГТОН, 7 июн — ПРАЙМ. Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена передумала организовывать встречу с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в преддверии предстоящего в Женеве саммита Россия — США, сообщает портал Axios.
Согласно источнику издания в Белом доме, администрация Байдена действительно рассматривала возможность пригласить Зеленского в Вашингтон незадолго до переговоров американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным в Швейцарии. Однако, как уточняется, впоследствии в Вашингтоне отказались продвигать эту встречу из-за решения Зеленского сменить руководство национальной энергетической компании "Нафтогаз Украина".
"Данный шаг заставил администрацию (США) обеспокоиться тем, что Зеленский отказывается прилагать усилия по борьбе с коррупцией", — цитирует Axios одного из своих источников.
Ранее сам Зеленский заявил в интервью порталу Axios, что готов встретиться с Байденом до российско-американского саммита в Женеве, намеченного на середину июня. Это намерение подтверждал и замглавы МИД Украины Евгений Енин. Мнение о том, что Байдену стоит поговорить с Зеленским до саммита в Женеве, озвучивал и глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.
Встреча Путина и Байдена пройдет в Женеве 16 июня. Последний полноформатный саммит Россия — США состоялся в 2018 году в Хельсинки — тогда Путин пообщался с Дональдом Трампом. Инициатором новой встречи выступил Байден. Российская сторона ожидает, что президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
https://1prime.ru/energy/20210607/833874181.html