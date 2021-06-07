ВАШИНГТОН, 7 июн — ПРАЙМ. Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена передумала организовывать встречу с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в преддверии предстоящего в Женеве саммита Россия — США, сообщает портал Axios. Трамп: Байден позволил достроить "Северный поток-2"

Согласно источнику издания в Белом доме, администрация Байдена действительно рассматривала возможность пригласить Зеленского в Вашингтон незадолго до переговоров американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным в Швейцарии. Однако, как уточняется, впоследствии в Вашингтоне отказались продвигать эту встречу из-за решения Зеленского сменить руководство национальной энергетической компании "Нафтогаз Украина".

"Данный шаг заставил администрацию (США) обеспокоиться тем, что Зеленский отказывается прилагать усилия по борьбе с коррупцией", — цитирует Axios одного из своих источников.

Ранее сам Зеленский заявил в интервью порталу Axios, что готов встретиться с Байденом до российско-американского саммита в Женеве, намеченного на середину июня. Это намерение подтверждал и замглавы МИД Украины Евгений Енин. Мнение о том, что Байдену стоит поговорить с Зеленским до саммита в Женеве, озвучивал и глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

Встреча Путина и Байдена пройдет в Женеве 16 июня. Последний полноформатный саммит Россия — США состоялся в 2018 году в Хельсинки — тогда Путин пообщался с Дональдом Трампом. Инициатором новой встречи выступил Байден. Российская сторона ожидает, что президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.