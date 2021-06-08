МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" в ближайшее время представит правительству план развития новых атомных технологий до 2030 года стоимостью 506 миллиардов рублей, сообщает газета "Коммерсант". В России хотят создать "искусственный мозг" для улучшения экономики

По данным издания, "Росатом" подготовил план развития атомных технологий, который должен войти в новую стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года. Паспорт проекта "Новая атомная энергетика" был представлен для оценки рабочей группе Госсовета по энергетике, документ от 26 апреля есть в распоряжении "Коммерсанта". Стоимость проекта оценивается в 506,34 миллиарда рублей на 2021–2030 годы. Отмечается, что из всей суммы около 150 миллиардов планируется получить из федерального бюджета, а остальную часть профинансируют неназванные внебюджетные источники. Предполагается, что в ближайшее время проект представят правительству.

"Самое дорогостоящее направление проекта — "Малый атом" — подразумевает разработку и строительство линейки АЭС малой мощности. Его стоимость оценивается в 260 миллиардов рублей, из них 39,15 миллиарда рублей — из бюджета", — информирует газета. Согласно данным издания, госкорпорация в конце 2026 года планирует заключить первый экспортный контракт на АЭС малой мощности, а к концу 2030 года — на шесть энергоблоков. К 2030 году "Росатом" хочет стать "лидером на мировом рынке малых АЭС с долей не менее 20%".

Кроме того, проект "Росатома" включает в себя направление "Безотходный атом", касающийся "разработки технологий замкнутого ядерного топливного цикла и строительства реакторов на быстрых нейтронах". Стоимость всех мероприятий этого направления составляет 222,65 миллиарда рублей, из них 121,37 миллиарда рублей — внебюджетные источники.

"Третье направление — "Чистый атом миру". В этом разделе говорится о планах РФ поставлять за границу ядерное топливо для АЭС зарубежного дизайна: в 2022 году запланирован первый контракт (одна полная перегрузка), а к концу 2030 года — формирование портфеля из четырех контрактов и расширение базы поставок на 18 блоков PWR (топливные сборки квадратного сечения "ТВС-квадрат"). Цель "Росатома" — к 2030 году занять 24% мирового рынка (сейчас 17%)", — подчеркивается в сообщении.

Перед "Росатомом" также стоит задача получить на мировом рынке подтверждение, что атомная энергия является одним из инструментов борьбы с изменением климата. Стоимость этого направления, по данным "Коммерсанта", — 23,39 миллиарда рублей, из которых порядка 10 миллиардов рублей — бюджетные.

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