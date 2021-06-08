"Росатом" подготовил программу развития новых атомных технологий
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" в ближайшее время представит правительству план развития новых атомных технологий до 2030 года стоимостью 506 миллиардов рублей, сообщает газета "Коммерсант".
По данным издания, "Росатом" подготовил план развития атомных технологий, который должен войти в новую стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года. Паспорт проекта "Новая атомная энергетика" был представлен для оценки рабочей группе Госсовета по энергетике, документ от 26 апреля есть в распоряжении "Коммерсанта". Стоимость проекта оценивается в 506,34 миллиарда рублей на 2021–2030 годы. Отмечается, что из всей суммы около 150 миллиардов планируется получить из федерального бюджета, а остальную часть профинансируют неназванные внебюджетные источники. Предполагается, что в ближайшее время проект представят правительству.
"Самое дорогостоящее направление проекта — "Малый атом" — подразумевает разработку и строительство линейки АЭС малой мощности. Его стоимость оценивается в 260 миллиардов рублей, из них 39,15 миллиарда рублей — из бюджета", — информирует газета. Согласно данным издания, госкорпорация в конце 2026 года планирует заключить первый экспортный контракт на АЭС малой мощности, а к концу 2030 года — на шесть энергоблоков. К 2030 году "Росатом" хочет стать "лидером на мировом рынке малых АЭС с долей не менее 20%".
Кроме того, проект "Росатома" включает в себя направление "Безотходный атом", касающийся "разработки технологий замкнутого ядерного топливного цикла и строительства реакторов на быстрых нейтронах". Стоимость всех мероприятий этого направления составляет 222,65 миллиарда рублей, из них 121,37 миллиарда рублей — внебюджетные источники.
"Третье направление — "Чистый атом миру". В этом разделе говорится о планах РФ поставлять за границу ядерное топливо для АЭС зарубежного дизайна: в 2022 году запланирован первый контракт (одна полная перегрузка), а к концу 2030 года — формирование портфеля из четырех контрактов и расширение базы поставок на 18 блоков PWR (топливные сборки квадратного сечения "ТВС-квадрат"). Цель "Росатома" — к 2030 году занять 24% мирового рынка (сейчас 17%)", — подчеркивается в сообщении.
Перед "Росатомом" также стоит задача получить на мировом рынке подтверждение, что атомная энергия является одним из инструментов борьбы с изменением климата. Стоимость этого направления, по данным "Коммерсанта", — 23,39 миллиарда рублей, из которых порядка 10 миллиардов рублей — бюджетные.
Читайте также:
Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству новых атомных блоков в Китае
https://1prime.ru/energy/20210608/833877073.html