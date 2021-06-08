МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 60 тысяч баррелей в день, до 11,08 миллиона, а прогноз на будущий год — сократило на 50 тысяч, до 11,79 миллиона баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA). Экспорт нефти из России за месяц серьезно снизился

В мае минэнерго понизило теперь уже предыдущий прогноз добычи нефти по итогам года до 11,02 миллиона баррелей в сутки и уменьшило прогноз на 2022 год до 11,84 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,31 миллиона баррелей в сутки.

МИРОВОЙ СПРОС НА НЕФТЬ

Минэнерго США сохранило прогноз спроса на нефть в мире по итогам 2021 года и ожидает рост на 5,4 миллиона баррелей в сутки, при этом немного снизило прогноз на 2022 год и теперь ожидает рост на 3,6 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.

"EIA прогнозирует, что мировой спрос на нефть и жидкие углеводороды в 2021 году в среднем составит 97,7 миллиона баррелей в сутки, что на 5,4 миллиона баррелей в сутки выше спроса в 2020 году. Ожидается, что в 2022 году спрос вырастет на 3,6 миллиона баррелей в сутки, до 101,3 миллиона баррелей в сутки", — говорится в июньском докладе ведомства.

В майском докладе прогноз на 2021 год также составлял 97,7 миллиона баррелей в сутки, однако на 2022 год он был немного выше — ожидалось увеличение спроса на 3,7 миллиона баррелей в сутки, до 101,4 миллиона баррелей в сутки. Россия увеличила оборот торговли с рядом ключевых партнеров

ЦЕНА НЕФТИ BRENT

Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) увеличило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 65,19 доллара за баррель с прежних 62,26 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

EIA при этом немного снизило прогноз средней цены Brent на будущий год – до 60,49 доллара за баррель с 60,74 доллара.

Кроме того, прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2021 год увеличен до 61,85 доллара за баррель против майской оценки в 58,91 доллара, а на 2022 год – понижен до 56,74 доллара за баррель с 56,99 доллара.