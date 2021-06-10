МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Бесплатная газификация, которая предусмотрена одобренным Федеральным Собранием законом, "обрастает ограничениями", рассказал "АиФ", ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович. Оценена стоимость программ газификации "Газпрома"

Он обратил внимание, что в названиях документов, посвященных бесплатной газификации, кроется противоречие. С одной стороны, говорится о социальной газификации, с другой – об экономически рентабельной.

"Социальная программа не может сама себя окупить. Кто-то должен компенсировать расходы газовщикам – скажем, бюджет, что было бы правильно. А рентабельности не добиться, если не будут доплачивать потребители. Уже ясно, что денег "Газпрома" на все задачи не хватит. Кому-то доплачивать точно придётся", — отметил эксперт.

Во-первых, как указал Митрахович, газовщики будут обязаны за свой счет проложить трубу только до границы участка, где стоит дом, или до границы садового товарищества, а дальше все расходы – по-прежнему за счет потребителя.

Во-вторых, зона бесплатной газификации ограничена 200 метрами от близлежащей сети, и если расстояние больше, то также придется доплачивать или ждать, когда трубу подведут поближе. Отвечают за разводку сети по населенным пунктам региональные власти, так что скорость газификации и масштабы ее бесплатности будут зависеть от финансовых возможностей региона, сказал эксперт.

В-третьих, газифицируют те населенные пункты, где есть определенное количество постоянных жителей. Например, в Подмосковье — минимум 30. Так что в глухие деревни, от которых до магистральной трубы десятки километров, газ не придет, пояснил Митрахович.

В-четвертых, для компенсации затрат на подключение населения закон разрешает устанавливать надбавки для промышленных потребителей — и, вне сомнений, последние включат свои расходы в цену товаров и услуг, отметил эксперт.

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