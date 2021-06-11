МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Первая нитка "Северного потока-2" уже завершена и скоро наполнится газом. Параллельно будет идет достройка второй нитки газопровода. Однако споры по поводу реализации газа из российской трубы в Европе до сих пор не утихают. Основными противниками проекта выступают США – они то вводят жесткие санкции против участников строительства, то намекают на послабление ограничений. США назвали "Северный поток-2" предметом для переговоров с Германией

Чтобы окончательно расставить точки над "i", немецкий канцлер Ангела Меркель решилась лично ехать в Вашингтон. Пока точная дата поездки канцлера Германии не определена, но, вероятно, визит состоится в конце этого лета.

По данным источников немецкой газеты Handelsblatt, власти Германии выдвинули несколько предложений о том, как "разрядить конфликт" вокруг трубопровода. После того, как эти варианты доработаются и согласуются, они лягут в основу переговоров Байдена и Меркель.

Немецкая сторона, заинтересованная в поставках российского газа по "Северному потоку-2", хочет предложить "превратить Украину в экспортера водорода". Однако для этих целей нужно переоборудовать существующую сеть газопроводов.

Северный поток-2", как и все остальные поставки сырья из России, для Германии является вопросом национальной безопасности. Если газа из этой трубы не будет, придётся импортировать американский СПГ, который на порядок дороже, поясняет доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

"Германия промышленно развитая страна, переход на СПГ из США приведет к удорожанию немецких товаров. Соответственно, ФРГ потеряет конкурентоспособность на мировом рынке. Поэтапно сократится инвестиционный поток в экономику Германии (и в целом в ЕС), производители начнут переносить свои производственные мощности в страны, где приемлемые цены на энергетические ресурсы и рабочую силу", – говорит он.

Для США такой расклад сил в Европе как раз на руку. Штаты под видом борьбы с Россией пытаются монополизировать рынок газа в ЕС, и особенно им интересен рынок Германии. Эта страна — основной потребитель российского газа. Ранее в госдепартаменте США заявили, что Вашингтон намерен сделать "все возможное", чтобы "Северный поток-2" не стал политическим оружием Москвы.

Однако недавно администрация Соединённых Штатов решила приостановить действие части ранее введённых санкций в отношении "Северного потока-2". Вероятно, заявления президента США Джо Байдена о том, что санкции против трубопровода неэффективны и противиться его завершению не стоит, продиктованы желанием улучшить отношения с Германией и другими союзниками в Европе.

В этой ситуации Германия увидела возможность достичь решения, которое бы развеяло связанные с газопроводом опасения. Впрочем, ближайшая встреча лидеров Германии и США будет носить скорее формальный характер, так как позиции всех сторон по вопросу "Северного потока 2" уже известны, считают опрошенные эксперты. Больше не нужны. США оставили Польшу один на один с "Газпромом"

Если США будут опять настаивать на приостановке строительства, Германия вряд ли согласится.

"Скорее, на переговорах речь пойдет об определённых ограничениях, связанных с эксплуатацией — например, подразумевающих, что трубопровод загружается не полностью, что должно создать необходимость в сохранении транзита через Украину", — отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова считает, что сейчас ситуация вокруг "Северного потока-2" комфортна и проект будет запущен до конца этого года.

Если позиция Германии не изменится, страна продолжит поддерживать трубопровод, а США не станут вводить новые санкции, есть неплохие шансы, что промышленная эксплуатация начнётся уже до конца года, соглашается Маринченко.

"Мы в модели "Газпрома" закладываем завершение "Северного потока-2" в этом году и полагаем, что это является одним из долгосрочных факторов его инвестиционной привлекательности", — заключила Крылова.