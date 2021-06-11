БРЮССЕЛЬ, 11 июн — ПРАЙМ. Страны Евросоюза согласились с необходимостью прекратить финансирование бюджетом союза новых трансграничных проектов в области нефти и газа, говорится в сообщении Совета стран ЕС.

В пятницу прошло заседание министров энергетики государств союза. Они "достигли общего подхода к пересмотру регламента о Трансъевропейских энергетических сетях (TEN-E)", говорится в релизе.

"Целью пересмотренных правил TEN-E является модернизация, декарбонизация и объединение трансграничной энергетической инфраструктуры ЕС, чтобы помочь союзу достичь своих целей по климатической нейтральности к 2050 году", — отмечается в релизе. Путин допустил использование евро в расчетах за газ

Правила TEN-E определяют, какие проекты могут быть профинансированы средствами ЕС. Сейчас в союзе идёт пересмотр категорий инфраструктуры, имеющих право на такую поддержку. ЕК ранее выдвинула свои предложения, Совет сейчас согласовал свою позицию, но предстоят ещё переговоры с Европарламентом о финальном тексте поправок, который пойдёт на окончательное утверждение странам союза и депутатам ЕП.

Еврокомиссия предлагала в принципе отказаться от финансирования бюджетом Евросоюза трансграничных проектов в области нефти и газа через механизм TEN-E. Совет в целом согласился, но предложил некоторые исключения.

"Совет в своей позиции постановил прекратить поддержку новых газовых и нефтяных проектов", — говорится в релизе.

Однако, к примеру, можно будет финансировать те проекты в области газа, которые будут предполагать полный переход на прокачку водорода к концу 2029 года. Цена нефти остаётся в плюсе на данных доклада МЭА

"В течение переходного периода до 31 декабря 2029 года определенные водородные активы, преобразованные из (активов по — ред.) природному газу, могут использоваться для транспортировки или хранения заранее определенной смеси водорода с природным газом или биометаном", — говорится в релизе.

Проекты, которым можно будет выделить бюджетное финансирование, должны будут продемонстрировать, как к концу этого переходного периода активы перестанут быть активами природного газа и станут специализированными водородными активами, отмечается в релизе.

Также исключением могут быть проекты, связанные с Мальтой и Кипром.

"В случае Кипра и Мальты, которые все еще не подключены к трансъевропейской газовой сети, проекты в стадии планирования и создания (которым ранее была дана возможность получить финансирование ЕС — ред.)… сохранят свой статус до тех пор, пока подключение не будет завершено", — говорится в релизе.