МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. "Роснефть" начала реализацию грандиозного проекта "Восток Ойл" без стратегического инвестора, несмотря на переход к "углеродной нейтральности". В рамках проекта будут добываться "зеленые баррели". Wood Mackenzie признала "Роснефть" лучшей компанией в области геологоразведки. Участие международных сырьевых трейдеров делает "Восток Ойл" привлекательным проектом для крупных нефтяных компаний. Норвегия заявила, что не откажется от нефти и газа

"УГЛЕРОДНАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ" ДЛЯ "РОСНЕФТИ" НЕ ПОМЕХА

На прошлой неделе во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин в очередной раз пригласил зарубежных инвесторов принять участие в проекте "Восток Ойл".

"Восток Ойл" является гигантским проектом разработки нефтегазовых месторождений, на полуострове Таймыр на севере Красноярского Края. По масштабу этот проект сопоставим с освоением в конце 60-х – начале 70-х годов прошлого века Западной Сибири, где были обнаружены гигантские запасы углеводородов, в том числе нефтяное месторождение Самотлор – одно из крупнейших в мире. Среди экспертов на Западе и в России существует не мало скептиков, которые сомневаются в способности "Роснефти" реализовать проект такого масштаба.

Для реализации проекта "Восток Ойл" требуются огромные финансовые средства – по разным оценкам, свыше 10 трлн руб. – поэтому "Роснефть" планировала привлечь в качестве инвесторов международные энергетические компании. Но они воздержались от участия в проекте. Все крупнейшие западные компании намерены осуществлять поэтапный переход к "углеродной нейтральности" – полному прекращению выбросов углекислого и других парниковых газов в атмосферу. Добиться "углеродной нейтральности " невозможно без отказа от использования ископаемых видов топлива, в том числе нефти и газа.

Кроме того, в прошлом году из-за обвального падения спроса на энергоносители во время пандемии коронавируса инвесторы начали массово отказываться от участия в проектах, имеющих отношение к добыче нефти и газа.

Несмотря на неблагоприятную ситуацию на мировом рынке энергоносителей, "Роснефть" к концу 2020 года консолидировала в рамках "Восток Ойл" все активы на севере Красноярского края – прежде всего Пайяхскую группу месторождений с балансовыми запасами 1,2 млрд т. Пайяхская группа была выкуплена у "Нефтегазхолдинга", для чего "Роснефть" пришлось продать ряд добывающих активов на юге России, Сахалине, в Западной Сибири, Волго-Уральском и Тимано-Печорском регионах. Европа согласилась не финансировать новые проекты по нефти и газу

"ЗЕЛЕНЫЙ" ПРОЕКТ С ОГРОМНЫМИ ЗАПАСАМИ

В "Восток Ойл" помимо Пайяхской группы вошли месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное) и перспективные участки на севере Красноярского края, включая Западно-Иркинский участок. В результате, ресурсная база "Восток Ойл" превысила 6 млрд. т. нефти (44 млрд барр.).

Исследовательская и консалтинговая компания Wood Mackenzie косвенно подтвердила наличие огромных запасов "Восток Ойл", признав "Роснефть" лучшей национальной компанией мира в области геологоразведки.

"Роснефть" в 2020 году открыла больше новых месторождений, чем любая другая нефтяная компания мира. При этом "Роснефть" продолжает бурение в ряде самых перспективных нефтеносных бассейнов мира", — сообщила Wood Mackenzie.

Руководители "Роснефти" неоднократно заявляли, что "Восток Ойл" является проектом с низкой себестоимостью добычи и с углеродным следом на 75% ниже по сравнению с другими крупными нефтегазовыми проектами. Нефть на месторождениях проекта легкая с "уникально низким содержанием серы" – всего 0,01 — 0,04%. Содержание серы в Urals – основном экспортном сорте российской нефти – достигает 1,8%. Высокое качество сырья позволяет значительно снизить объем выбросов парниковых газов и других вредных веществ во время нефтепереработки. По оценкам западных агентств, добываемая на месторождениях "Восток Ойл" нефть может продаваться с премией до $12/барр. по отношению к основным эталонным сортам, таким как Brent или Dubai.

При добыче на месторождениях "Восток Ойл" объем выбросов углекислого газа составит около 12 кг на баррель добытой нефти, что в четыре раза меньше, чем средний показатель на других проектах. По расчетам Wood Mackenzie, средний показатель выбросов углекислого газа на баррель составляет 50 кг.

"Восток Ойл" предусматривает применение самых современных технологий бурения, строительства нефтепроводов и танкеров, которые будут использоваться для транспортировки нефти.

Выступая на панели "Трансформация мировой энергетики" Сечин сообщил, что "Восток Ойл" будет способствовать экологической эффективности работы "Роснефти", поскольку в рамках этого проекта "будут производится "зеленые баррели" нефти". Не ждали. Кто может подвинуть Россию на мировом газовом рынке

"ВОСТОК ОЙЛ" ЗАИНТЕРЕСОВАЛ ТРЕЙДЕРОВ

Даже после консолидации активов и расширения ресурсной базы проект привлек внимание только одной компании – сырьевого трейдера Trafigura, который является давним партнером "Роснефти". В конце 2020 года Trafigura приобрела 10% долю участия в проекте, для чего использовались кредитные средства. Условия и сумма сделки не разглашались, но по оценке ряда экспертов, трейдер заплатил "Роснефти" $8,6 млрд.

В начале 2021 года, когда "Роснефть" приступила к практической реализации проекта– началось создание инфраструктуры, необходимой для разработки месторождений на севере Красноярского края. Началось строительство трубопровода протяженностью 770 км и терминала в бухте Север, где добытая нефть будет отгружаться для поставок по Северному морскому пути. Планируется, что на месторождениях "Восток Ойл" уже в 2024 году будет добываться 25 млн т/г, в 2027 году добыча увеличится до 50 млн т/г, а в 2030 году достигнет 115 млн т/год.

"Роснефти" необходимо как можно скорее начать промышленную добычу нефти, поскольку часть полученных от ее продажи средств может пойти на финансирование проекта. Кроме того, добыча нефти в больших объемах сделает проект привлекательных для зарубежных инвесторов.

В начале 2021 года сообщалось, что предложение принять участие в проекте "Восток Ойл" получили другие трейдеры – Gunvor, Glencore и Vitol. В отличие от энергетических компаний, озабоченных переходом к "углеродной нейтральности", сырьевые трейдеры сохраняют интерес к приобретению нефтегазовых активов, что позволяет решить проблему с обеспечением ресурсами в долгосрочной перспективе.

В апреле швейцарско-нидерландский трейдер Vitol объявил о намерении купить компанию Hunt Oil, которая добывает около 40 тыс. барр./сут. (≈2 млн т/г) на Permian Basin – крупнейшем месторождении сланцевой нефти в США. Vitol – крупнейший независимый трейдер на мировом рынке энергоносителей, который ежедневно покупает и продает нефть и нефтепродукты в объеме около 7 млн барр. (≈350 млн т/г). ОПЕК подтвердила прогноз по мировому спросу на нефть

В конце недели "Роснефть" сообщила о подписании предварительного соглашения о продаже 5% доли "Восток Ойл" консорциуму в составе Vitol и сингапурской Mercantile & Maritime Energy. Закрытие сделки ожидается после получения необходимых разрешений от соответствующих регулирующих органов и может состояться уже в этом или следующем месяце. Консорциум может заплатить за 5%-ную долю "Восток Ойл" $4,3 млрд., если согласится с оценкой сделки, в результате которой Trafigura стала участником этого проекта с долей 10%.

"Ресурсный потенциал проекта "Восток Ойл", высокое качество нефти и его экономическая модель делают проект одним из наиболее привлекательных объектов для инвестирования в мировой энергетической отрасли, что подтверждается высоким интересом к нему крупных мировых компаний и оценками ведущих инвестиционных банков", – заявил Сечин, слова которого цитирует пресс-служба "Роснефти".

Участие крупных международных трейдеров могут сделать проект "Восток Ойл", привлекательным для стратегических инвесторов – крупных нефтегазовых компаний. Если это произойдет, то исчезнут всякие сомнения в успехе проекта "Роснефти", несмотря на переход к "углеродной нейтральности". До пандемии коронавируса сообщалось, что интерес к "Восток Ойл" проявляли индийские, китайские и японские компании.