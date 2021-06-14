СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – ПРАЙМ. Депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет назвал абсурдом предложение украинской стороны "обменять" запуск газопровода "Северный поток-2" на Крым.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода "Северный поток — 2" должна быть "деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины". Он отметил на своей странице в Twitter, что поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине. США и Германия сойдутся в последней битве по "Северному потоку-2"

"Подобные рассуждения и условия — это полный абсурд. Такое ощущение, что киевские власти живут в параллельном измерении. Россия не торгует ни суверенитетом, ни свободой, ни тем более людьми и территориями. Украинским горе-политикам пора это зарубить себе на носу", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, такое заявление властей Украины указывает, что они "деградировали".

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".